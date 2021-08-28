أمازون تقتحم مجال البيع بالتقسيط.. هكذا ستكون الدفعات الصغيرة

تدخل شركة أمازون في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا، حيث تتعاون عملاقة التجارة الإلكترونية مع شركة Affirm لجلب أول خيار للدفع بالتقسيط على الإطلاق عبر موقع التجارة الإلكترونية الشهير.

وقالت الشركتان في بيان إن خيار الشراء الآن والدفع لاحقًا يكون متاحًا لبعض عملاء أمازون في الولايات المتحدة مع طرح أوسع في الأشهر المقبلة.

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وتتيح الشراكة لعملاء أمازون تقسيم المشتريات التي تبلغ قيمتها 50 دولارا أو أكثر إلى أقساط شهرية أصغر. ولن يتم تحصيل أي رسوم متأخرة أو خفية من المستهلكين.

وتعد الشراكة أحدث علامة على ازدهار مساحة الإقراض حيث يتجه المستهلكون الشباب نحو خطوط الائتمان البديلة هذه.

وفي وقت سابق من شهر أغسطس، دخلت شركة سكوير المجال عبر صفقة بقيمة 29 مليار دولار لشراء التكنولوجيا المالية الأسترالية Afterpay.

ويوجد ما يسمى بقروض التقسيط منذ عقود، وكانت تستخدم تاريخياً في عمليات الشراء الكبيرة مثل الأثاث.

ويتنافس لاعبو الدفع عبر الإنترنت وشركات التكنولوجيا المالية لإطلاق نسختهم الخاصة من منتجات الدفع لاحقًا للعناصر عبر الإنترنت.

وتعد Affirm إحدى أفضل خيارات الدفع بالتقسيط المعروفة. وتعمل مع أكثر من 12000 تاجر، بما في ذلك وول مارت.

تقدم باي بال وماستركارد وأمريكان اكسبريس وسيتي بنك و Klarna و Fiserv و J.P. Morgan Chase منتجات قروض مماثلة.

وأفادت وكالة بلومبرغ في الشهر الماضي أن شركة آبل تخطط لإطلاق الإقراض بالتقسيط بالشراكة مع غولدمان ساكس.