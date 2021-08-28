ساكسو بنك: 200% زيادة استثمار النساء بهذه الدولة

أصدر ساكسو بنك، المنصة المختصة في مجالات التداول والاستثمار الإلكتروني، تقريرا خاصا بمناسبة يوم المرأة الإماراتية كشف فيه عن تسجيل نمو بواقع 200% على أساس سنوي في أعداد السيدات اللاتي تدخلن قطاع الاستثمار في دولة الإمارات، في زيادة متسقة تنعكس بوضوح في تشكيل السيدات لحوالي 12% من عملاء ساكسو بنك النشطين في السوق لعام 2021.

وبحسب تقرير البنك حول المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، تصدرت دولة الإمارات معظم المؤشرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث مبادرات تحقيق المساواة للمرأة، نتيجةً للعديد من الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية.

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وقالت تارا تيان، الرئيسة الإقليمية للتسويق في ساكسو بنك: "تعكس الزيادة الواضحة في أعداد المستثمرات في دولة الإمارات المساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتمكين المرأة".

وتابعت: "ويُعد النمو السنوي في أعداد المستثمرين النساء دليلاً على دعم دولة الإمارات المتواصل للمرأة وتشجيعها في كُل المجالات. ونؤمن في ساكسو بنك دوماً بضرورة ابتكار منصة تدعم عملاءنا وتمنحهم الثقة بقدرتهم على إدارة شؤونهم المالية بأنفسهم. ونحن مسرورون للغاية لرؤية هذا النمو المستمر في أعداد السيدات في قطاع الاستثمار، ونود أن نُشدد على رسالتنا بأنّ مجال التداول ليس حكراً على الرجال فقط".