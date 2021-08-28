.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ساكسو بنك: 200% زيادة استثمار النساء بهذه الدولة

  • الخط
An Emirati man and woman ride an escalator at Mall of the Emirates in Dubai. (File photo: AP)
زيادة استثمارات المرأة في دولة الإمارات
بنوك

ساكسو بنك: 200% زيادة استثمار النساء بهذه الدولة

الزيادة المُسجلة على مدى الأعوام الماضية تنسجم بالكامل مع مبادرات تمكين المرأة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصدر ساكسو بنك، المنصة المختصة في مجالات التداول والاستثمار الإلكتروني، تقريرا خاصا بمناسبة يوم المرأة الإماراتية كشف فيه عن تسجيل نمو بواقع 200% على أساس سنوي في أعداد السيدات اللاتي تدخلن قطاع الاستثمار في دولة الإمارات، في زيادة متسقة تنعكس بوضوح في تشكيل السيدات لحوالي 12% من عملاء ساكسو بنك النشطين في السوق لعام 2021.

وبحسب تقرير البنك حول المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، تصدرت دولة الإمارات معظم المؤشرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث مبادرات تحقيق المساواة للمرأة، نتيجةً للعديد من الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية.

وقالت تارا تيان، الرئيسة الإقليمية للتسويق في ساكسو بنك: "تعكس الزيادة الواضحة في أعداد المستثمرات في دولة الإمارات المساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتمكين المرأة".

وتابعت: "ويُعد النمو السنوي في أعداد المستثمرين النساء دليلاً على دعم دولة الإمارات المتواصل للمرأة وتشجيعها في كُل المجالات. ونؤمن في ساكسو بنك دوماً بضرورة ابتكار منصة تدعم عملاءنا وتمنحهم الثقة بقدرتهم على إدارة شؤونهم المالية بأنفسهم. ونحن مسرورون للغاية لرؤية هذا النمو المستمر في أعداد السيدات في قطاع الاستثمار، ونود أن نُشدد على رسالتنا بأنّ مجال التداول ليس حكراً على الرجال فقط".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لقاح كورونا مع الرضاعة الطبيعية.. نصائح هامة من الصحة العالمية لقاح كورونا مع الرضاعة الطبيعية.. نصائح هامة من الصحة العالمية
كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟ كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟
الأكثر قراءة
ولا أفظع.. شاهد حشدا من الرجال يتجاذبون شابة وينهشون جسدها بوحشية ولا أفظع.. شاهد حشدا من الرجال يتجاذبون شابة وينهشون جسدها بوحشية
دراسة تنسف ما سبق.. متعافو كورونا أكثر حماية ضد دلتا من المطعّمين دراسة تنسف ما سبق.. متعافو كورونا أكثر حماية ضد دلتا من المطعّمين
كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟ كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟
ماذا لو تلقيت اللقاح وأنت مصاب بكورونا دون أعراض؟ ماذا لو تلقيت اللقاح وأنت مصاب بكورونا دون أعراض؟
فندق سويسري فاخر مملوك لسميح ساويرس يعلن قبوله بيتكوين وإيثريوم فندق سويسري فاخر مملوك لسميح ساويرس يعلن قبوله بيتكوين وإيثريوم
ترك رسالة مؤلمة.. انتشال جثة شاب انتحر غرقا في النيل ترك رسالة مؤلمة.. انتشال جثة شاب انتحر غرقا في النيل
قبل أن تذهب
معلومات أممية عن تورط طالبان بإعدام وتعذيب المتعاونين الأفغان والمعارضين
معلومات أممية عن تورط طالبان بإعدام وتعذيب المتعاونين الأفغان والمعارضين
اكتشف المزيد