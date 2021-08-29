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حمى الـ SPACE تنتقل إلى شركات الإعلام

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حمى الـ SPACE تنتقل إلى شركات الإعلام

تبلغ قيمة الشركة بعد الاندماج مع Magnum Opus نحو 630 مليون دولار

دبي - العربية.نت

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وافقت شركة Forbes Global Media Holdings الأميركية للنشر، على التحول إلى شركة مدرجة عبر الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة وهي Magnum Opus Acquisition.

وستتحول فوربس إلى شركة مدرجة من خلال الاندماج مع SPAC.

وأكدت Forbes أنه سيتم تداول أسهمها في بورصة نيويورك، مع بقاء فريق الإدارة الحالي للشركة دون تغيير.

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ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الشركة بعد الاندماج مع Magnum Opus نحو 630 مليون دولار، مع احتمال دخول الصفقة حيز التنفيذ في نهاية الربع الأخير من هذا العام أو بداية الربع الأول من 2022.

ومن المنتظر أن تجني عملية Forbes نحو 600 مليون دولار كحصيلة إجمالية، تشمل 200 مليون دولار نقداً في حساب صندوق Magnum Opus و400 مليون دولار رأس مال إضافي تحصل عليه الشركة من خلال طرحٍ خاص لأسهم عادية، وفق تصريحات الشركتين.

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