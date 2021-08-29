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رويترز: "ليميتلس" تعتزم بيع مشروع الوصل شمال الرياض لهيكلة الديون

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رويترز: "ليميتلس" تعتزم بيع مشروع الوصل شمال الرياض لهيكلة الديون

هيكلة ديون بـ 760 مليون دولار بخصم 50% للبنوك أو تمديد الآجال لـ 7 سنوات

دبي - العربية.نت

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ذكرت وكالة "رويترز" أن شركة "ليميتلس" الذراع التطويرية لشركة دبي العالمية تعتزم بيع مشروع الوصل شمال الرياض بمساحة 14.1 مليون متر مربع والذي تم الإعلان عنه في 2007 بتكلفة 45 مليار ريال، وذلك في إطار خطة لإعادة هيكلة الديون.

تسعى ليميتلس لإعادة هيكلة ديون بـ 760 مليون دولار وتعرض على البنوك خصماً بنسبة 50% أو تمديد الآجال لـ 7 سنوات.

تشمل قائمة البنوك الدائئة لشركة "ليميتلس" كل من أبوظبي الأول ودبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، والعربي الوطني والمشرق.

جرى تصميم مشروع الوصل المميز والمتكامل ليعكس البيئة الطبيعية لمنطقة وادي حنيفة المجاورة، ليضم عدداً من المناطق المرتبطة فيما بينها وتحتوي على 55.000 وحدة سكنية بطاقة استيعابية تصل إلى 200 ألف نسمة.

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كما جرى تضمين المشروع العديد من الوحدات المكتبية والفنادق والمساجد، والمنشآت الصحية والتعليمية، ومراكز التسوق والمراكز الرياضية، وأكثر من 3ملايين متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، وبذلك ستشكل المساحات الخضراء من الحدائق والشوارع العريضة التي تربط كل منطقة بالأخرى ربع مساحة المشروع.

بدأت فكرة "مشروع الوصل" للاستفادة من فرص متطلبات الزيادة السكانية السريعة في العاصمة الرياض، ليكون قد شكل باكورة عمل الشركة في المملكة.

واعتمد تصميم المشروع على نقاط القوة في شركة ليمِتلِس في مجال التخطيط العمراني للمشاريع المدنية الضخمة وبناء مجتمعات ضخمة متعددة الاستخدامات.

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