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سينوبك تحقق أرباحا نصف سنوية بـ 6 مليارات دولار مع تعافي النفط

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سينوبك تحقق أرباحا نصف سنوية بـ 6 مليارات دولار مع تعافي النفط

منيت بخسائر 23 مليار يوان بالنصف الأول من العام الماضي

بكين - رويترز

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أعلنت شركة تشاينا بتروليوم اند كميكال كورب (سينوبك) الأحد أنها حققت ربحا صافيا 39.15 مليار يوان (6.05 مليار دولار) في أول 6 أشهر من العام الجاري بفضل تجدد الطلب على الوقود وانتعاش أسعار النفط وسط تعاف من تداعيات كوفيد-19.

ومنيت سينوبك أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا بخسائر 23 مليار يوان في النصف الأول من العام الماضي مع تضرر الطلب على الوقود من جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

وزادت الإيرادات في النصف الأول من العام 22.1% من مستوى متدن عند 1.26 تريليون يوان في أعقاب تحسن أسعار النفط العالمية وطلب قوى على الوقود والمنتجات البتروكيماوية.

وخلال النصف الأول عالجت سينوبك 126.11 مليون طن من الخام بزيادة 13.7% عنه قبل عام وزاد إنتاج البنزين 20.8% مع تعافي الصين من صدمة كوفيد-19.

وانتجت سينوبك 138.15 مليون برميل من النفط الخام بانخفاض 1.5% على أساس سنوي بينما زاد إنتاجها من الغاز الطبيعي 13.7% إلى 582.6 مليار قدم مكعبة.

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