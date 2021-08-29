سينوبك تحقق أرباحا نصف سنوية بـ 6 مليارات دولار مع تعافي النفط

أعلنت شركة تشاينا بتروليوم اند كميكال كورب (سينوبك) الأحد أنها حققت ربحا صافيا 39.15 مليار يوان (6.05 مليار دولار) في أول 6 أشهر من العام الجاري بفضل تجدد الطلب على الوقود وانتعاش أسعار النفط وسط تعاف من تداعيات كوفيد-19.

ومنيت سينوبك أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا بخسائر 23 مليار يوان في النصف الأول من العام الماضي مع تضرر الطلب على الوقود من جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

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وزادت الإيرادات في النصف الأول من العام 22.1% من مستوى متدن عند 1.26 تريليون يوان في أعقاب تحسن أسعار النفط العالمية وطلب قوى على الوقود والمنتجات البتروكيماوية.

وخلال النصف الأول عالجت سينوبك 126.11 مليون طن من الخام بزيادة 13.7% عنه قبل عام وزاد إنتاج البنزين 20.8% مع تعافي الصين من صدمة كوفيد-19.

وانتجت سينوبك 138.15 مليون برميل من النفط الخام بانخفاض 1.5% على أساس سنوي بينما زاد إنتاجها من الغاز الطبيعي 13.7% إلى 582.6 مليار قدم مكعبة.