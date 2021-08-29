"أسواق العثيم" توزع 180 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول

أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم عن توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021، بإجمالي 180 مليون ريال، بعدد 90 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع ريالين للسهم بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.

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وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس بتاريخ 9 سبتمبر 2021، والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيكون تاريخ التوزيع 22 سبتمبر 2021.

كان صافي أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم، قد تراجع بنسبة 61.7% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 47.9 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 125.25 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وتراجعت أرباح "أسواق العثيم" بنسبة 53% في النصف الأول من العام الجاري، إلى 105.6 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 224.8 مليون ريال أرباح النصف الأول من 2020.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم عن موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة عبد العزيز عبد الله صالح العثيم، وذلك عن منصب الرئيس التنفيذي مع استمرار عضويته في مجلس الإدارة (عضو تنفيذي) على أن تسري الاستقالة اعتباراً من 30 سبتمبر 2021.

كما قرر مجلس الإدارة الموافقة على تعيين محسن صقر حسين رئيساً تنفيذياً للشركة، اعتباراً من مطلع أكتوبر 2021.