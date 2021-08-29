"أوبر بريطانيا" تواجه معضلة نقص السائقين.. يتسربون لتطبيقات منافسة

تعاني شركة Uber Technologies في بريطانيا، من نقص في السائقين لانتقالهم للعمل في تطبيقات أخرى بما فيها Uber Eats وJust Eat Takeaway وAmazon.com الأمر الذي أدى إلى مواجهة العملاء فترات انتظار أطول تمتد لساعات أحيانا.

وكشف اتحاد سائقي التطبيقات في استطلاع شمل 1212 سائقاً أن 49% من السائقين انتقلوا للعمل في تطبيقات أخرى في الـ 18 شهرا السابقة.

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من جهة ثانية رفعت أوبر التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أسعار بعض خدماتها في مصر، بسبب ارتفاع أسعار الوقود. ووفقًا لرسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى عملائها، ارتفعت أسعار أجرة "Uber X" و "Uber Comfort" في القاهرة والإسكندرية.

وزاد سعر التذكرة الأساسي لركوب UberX في القاهرة من 7.50 جنيه إلى 8 جنيهات، وسعر الكيلومتر إلى 3.05 جنيه من 2.85 جنيه. وارتفعت الأجرة الأساسية لركوب Uber Comfort الأكثر فخامة من 11 جنيهًا إلى 11.80 جنيه، وسعر الكيلومتر من 4 جنيهات إلى 4.30 جنيه.