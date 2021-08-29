"استثمار" يعلن بيع 65 مليون سهم خزينة بـ881 مليون ريال

أعلن البنك السعودي للاستثمار "استثمار" عن نتائج بيع الأسهم الخزينة وتفاصيل عملية بيع أسهم الخزينة المتبقية وبدء فترة بيع الأسهم المتبقية.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه باع نحو 65.24 مليون سهم من أسهم الخزينة، من إجمالي نحو 74.99 مليون سهم.

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وأضاف أن قيمة الأسهم المكتتب فيها بلغت نحو 880.76 مليون ريال.

وبلغت نسبة التغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 87%.

وقال البنك إنه سيتم بيع الأسهم المتبقية لعدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي (المؤسسات الاستثمارية)، على أن تقوم تلك المؤسسات الاستثمارية بتقديم عروضها لشراء الأسهم المتبقية.

وسوف يتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل بشرط أن لا يقل عن سعر البيع، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.

وفي حال تبقى عدد غير مباع من أسهم الخزينة بعد انتهاء فترة بيع الأسهم المتبقية، فسيقوم البنك بالإبقاء على هذه الأسهم كأسهم خزينة والتصرف بها وفقاً لما يراه مجلس الإدارة مناسباً، مع مراعاة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة والحصول على الموافقات المطلوبة لذلك.

وتكون بداية الطرح المتبقي يوم الأربعاء مطلع سبتمبر 2021، وينتهي الخميس 2 سبتمبر 2021، وذلك لنحو 9.75 مليون سهم.