"البحر الأحمر للتطوير" تتفق مع "هدف" لتدريب 500 شاب وشابة

وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير الأحد، اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لتقديم برامج دعم تدريبية موجهة للكوادر الوطنية البشرية، التي ستؤهلهم لنيل درجة (الدبلوم) في عامين تدريبية و3 أشهر، وتستهدف 500 شاب وشابة من السعوديين للعمل في أكثر الوجهات السياحية المتجددة والواعدة في العالم.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو أن البرامج تشمل الفندقة، وخدمات المطار، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، إضافة إلى خدمات الطاقة المتجددة ، مبينا أن الاتفاقية تحقق دعم المواهب السعودية المحلية للحصول على وظائف تلبي تطلعاتهم وإتاحة الفرصة لهم بعد تدريبيهم وتمكينهم لبناء هذه المنظومة العالمية واستدامتها.

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وأشار إلى أنه إلى جانب ما ذُكر، وقعت مذكرة تفاهم بين شركة البحر الأحمر للتطوير وصندوق تنمية الموارد البشرية للتعاون في مبادرات مستقبلية لدعم تطوير رأس المال البشري الوطني، مؤكداً أن الشركة تفخر بنجاحها في بناء قوة عاملة يشكّل أكثر من 50% من أبناء وبنات المجتمع المحلي.

من جهته لأبان مدير الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني، أن المبادرة وغيرها من المبادرات ذات المساهمة طويلة الأجل ستزود الشباب السعودي بالمعرفة والخبرة المطلوبة لبدء رحلة متميزة نحو مسار مهني ناجح ونحن نتطلع للعمل مع شركة البحر الأحمر للتطوير والتحاق الدفعة الأولى من الطلاب ببرنامج التدريب المهني في القريب العاجل.