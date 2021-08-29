.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"ريدان" تعلن عن تغطية الطرح المتبقي بـ1822%

  • الخط
مطابخ ومطاعم ريدان
شركة ريدان الغذائية "ريدان"
سوق السعودية

"ريدان" تعلن عن تغطية الطرح المتبقي بـ1822%

متوسط سعر البيع للأسهم المباعة 27.09 ريال للسهم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة ريدان الغذائية "ريدان" عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، وبلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 1822.3%.

وقالت شركة "ريدان" في بيان على "تداول السعودية"، إن عدد الأسهم المباعة 307.78 ألف سهم، بإجمالي مبلغ نحو 8.34 مليون ريال.

وأضافت الشركة أن متوسط سعر البيع للأسهم المباعة 27.09 ريال للسهم، وبلغ صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم نحو 5.26 مليون ريال.

7 أشخاص فقط تبرعوا بـ5 مليارات دولار في الصين منذ بداية العام قصص اقتصادية اقتصاد الصين 7 أشخاص فقط تبرعوا بـ5 مليارات دولار في الصين منذ بداية العام

ويكون تاريخ إيداع الأسهم في حسابات المساهمين 2 سبتمبر 2021.

كانت الشركة قد أعلنت عن الاكتتاب بعدد 10.94 مليون سهم، من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي نحو 11.25 مليون سهم، بقيمة 109.42 مليون ريال، بنسبة تغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 97.26%.

وأعلنت شركة ريدان الغذائية، في وقت سابق، عن بلوغ خسائرها المتراكمة كما في 30 يونيو 2021 وبحسب القوائم المالية للربع الثاني من عام 2021 بنسبة 36.08% بمبلغ نحو 81.178 مليون ريال، من رأسمال الشركة والبالغ 225 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أي لقاحات كورونا أكثر فعالية؟ دراسة من بلد عربي تجيب أي لقاحات كورونا أكثر فعالية؟ دراسة من بلد عربي تجيب
شاهد هفوة وزير خارجية إيران.. ومسؤولون عراقيون يسخرون شاهد هفوة وزير خارجية إيران.. ومسؤولون عراقيون يسخرون
الأكثر قراءة
كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟ كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟
ترك رسالة مؤلمة.. انتشال جثة شاب انتحر غرقا في النيل ترك رسالة مؤلمة.. انتشال جثة شاب انتحر غرقا في النيل
بعد الضجة.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان وهذه الأسباب بعد الضجة.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان وهذه الأسباب
"الجندية الحنونة".. إحدى ضحايا تفجير كابل
شاهد هفوة وزير خارجية إيران.. ومسؤولون عراقيون يسخرون شاهد هفوة وزير خارجية إيران.. ومسؤولون عراقيون يسخرون
ظهور فيديو لوزير أفغاني يعمل بتوصيل الطعام في ألمانيا ظهور فيديو لوزير أفغاني يعمل بتوصيل الطعام في ألمانيا
قبل أن تذهب
مظاهرة حاشدة أمام مقر الحكومة البريطانية.. ما علاقتها بأفغانستان؟
مظاهرة حاشدة أمام مقر الحكومة البريطانية.. ما علاقتها بأفغانستان؟
اكتشف المزيد