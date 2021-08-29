"ريدان" تعلن عن تغطية الطرح المتبقي بـ1822%

أعلنت شركة ريدان الغذائية "ريدان" عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، وبلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 1822.3%.

وقالت شركة "ريدان" في بيان على "تداول السعودية"، إن عدد الأسهم المباعة 307.78 ألف سهم، بإجمالي مبلغ نحو 8.34 مليون ريال.

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وأضافت الشركة أن متوسط سعر البيع للأسهم المباعة 27.09 ريال للسهم، وبلغ صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم نحو 5.26 مليون ريال.

ويكون تاريخ إيداع الأسهم في حسابات المساهمين 2 سبتمبر 2021.

كانت الشركة قد أعلنت عن الاكتتاب بعدد 10.94 مليون سهم، من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي نحو 11.25 مليون سهم، بقيمة 109.42 مليون ريال، بنسبة تغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 97.26%.

وأعلنت شركة ريدان الغذائية، في وقت سابق، عن بلوغ خسائرها المتراكمة كما في 30 يونيو 2021 وبحسب القوائم المالية للربع الثاني من عام 2021 بنسبة 36.08% بمبلغ نحو 81.178 مليون ريال، من رأسمال الشركة والبالغ 225 مليون ريال.