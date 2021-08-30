الإمارات للألمنيوم تحقق أرباحا قياسية في النصف الأول بـ 473 مليون دولار

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم الاثنين، عن تحقيق أرباح خلال النصف الأول من العام 2021 بلغت 1.74 مليار درهم (473 مليون دولار)، وهو أقوى أداء مالي نصف سنوي للشركة على الإطلاق، مقارنة بخسائر قدرها 57 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.49 مليار درهم (950 مليون دولار)، بزيادة بلغت 111% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

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وارتفعت مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة إلى نحو 86% من مبيعات الشركة من الألمنيوم مقارنة بنسبة 75% خلال النصف الثاني من العام 2020 و69% خلال النصف الأول من العام 2020.

وحققت مصفاة الطويلة للألومينا رقماً قياسياً في الإنتاج، حيث بلغ 1,09 مليون طن، متجاوزاً الطاقة الإنتاجية للمصفاة التي بدأت العمل في العام 2019. كما قامت شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، الشركة الفرعية لتعدين البوكسيت التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بتصدير 5,85 مليون طن من البوكسيت، مقارنة بـ 5,47 مليون طن في النصف الثاني من العام 2020.

وانخفضت مبيعات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من المعدن إلى 1,18 مليون طن مقارنة بـ 1,25 مليون طن في النصف الثاني من العام 2020 و1,27 مليون طن في النصف الأول من العام 2020.

يذكر أن عدد عملاء شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بلغ حوالي 442 عميلاً في 57 دولة خلال النصف الأول من العام 2021. ويعتبر الألمنيوم الذي تصنعه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة بعد النفط والغاز.

مبيعات محلية

وفي الإمارات العربية المتحدة، باعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 140 ألف طن من الألمنيوم للعملاء المحليين الذين يصنعون كل شيء من قطع غيار السيارات إلى إطارات النوافذ للسوق المحلية والتصدير.

في يناير، ولأول مرة في العالم، بدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في إنتاج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، بما يكفي لإنتاج 40 ألف طن في العام الأول مع إمكانية التوسع بشكل كبير. حيث تعد مجموعة BMW هي أول عميل لألمنيوم CelestiAL من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم والمصنوع بالطاقة الشمسية.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "ارتفع الطلب العالمي على الألمنيوم، المعدن الذي يجعل الحياة العصرية ممكنة، مع تعافي الاقتصادات العالمية من آثار جائحة كوفيد-19. فالتزام العديد من الحكومات حول العالم بإعادة البناء بشكل أفضل من أجل تحقيق المرونة المجتمعية في المستقبل يشير إلى توقعات طويلة الأجل جيدة لسوق الألمنيوم. وينصب تركيزنا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على "الألمنيوم عالي الجودة" المصنّع وفقاً لمواصفات العملاء لاستخداماتهم المحددة، مما يضع الشركة في مكانة جيدة للاستفادة من هذا الطلب المتزايد".

إنتاج منخفض

وأضاف: "على الرغم من أن أداءنا المالي في النصف الأول من العام 2021 كان أفضل أداء لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الإطلاق، فقد كان بإمكاننا أن نحقق أداءً أفضل. كان إنتاج الألمنيوم منخفضاً قليلاً، كما كنا نعمل على تطوير مصانع الكربون التابعة للشركة، مع التركيز على الخروج من عنق الزجاجة فيما يتعلق بإنتاج الألمنيوم والعودة إلى تحقيق النمو فيه. فعلى غرار العديد من الشركات الصناعية الأخرى، تأثرت شركتنا بالتحديات اللوجيستية العالمية، التي تضمنت عدم توفر الحاويات، ولكننا نتبنى حالياً أساليب متنوعة للاستجابة لهذه التحديات مثل الشحن المجزأ".

وتابع: "تواصل مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا عملياتها بكفاءة عالمية المستوى، حيث تجاوزت طاقتها الإنتاجية الاسمية بعد عامين فقط منذ بدء التشغيل".

وقال زهير الرجراجي، المدير المالي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "لدينا توقعات إيجابية لسوق الألمنيوم العالمية، والتي نعتقد أنها ستظل قوية على المدى الطويل، مدفوعة بالتوجه السريع نحو محايدة الكربون، وتعزيز سلسلة التوريد".

وأضاف: "قدرة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تحقيق تدفقات نقدية كبيرة في ظل ظروف السوق المزدهرة، يعزز مركزها المالي من خلال تقليل نسبة المديونية، ويساعد في الإعداد للمرحلة التالية من تطورها المؤسسي".

وبلغ متوسط سعر الألمنيوم في بورصة لندن 2,245 دولاراً للطن خلال النصف الأول من العام 2021، مقارنة بـ 1,812 دولاراً للطن خلال النصف الثاني من العام 2020 و1,592 دولاراً للطن خلال النصف الأول من العام 2020.

وقامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتشغيل 52 خلية صهر جديدة في الطويلة خلال النصف الأول من هذا العام، مما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية بمقدار 60 ألف طن. ومن المتوقع تشغيل 14 خلية صهر جديدة خلال النصف الثاني من عام 2021، لترفع الطاقة الإنتاجية السنوية بمقدار 18 ألف طن أخرى.

وكذلك دخل مجمع الطاقة الجديد عالي الكفاءة في موقع جبل علي التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم مرحلة اختبار الإنتاج، وهو مشروع مشترك قيد التطوير بين شركتي مبادلة ودوبال القابضة المالكتين لأسهم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. ومن المتوقع اكتمال المشروع في غضون أسابيع. وسيعمل مجمع الطاقة الجديد على تحسين كفاءة توليد الكهرباء وتوفير التكاليف والحد من الانبعاثات.

وعلى صعيد أداء السلامة، واصلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أداءها الأفضل من المعدل القياسي في القطاع الصناعي، ولكن وقعت ثلاث حوادث في النصف الأول من العام 2021 أدت إلى التوقف من العمل، وهي أول حوادث تسبب هدر الوقت في الشركة منذ العام 2019. وقد تعافى جميع هؤلاء الزملاء تماماً.

وبلغ معدل تكرار الحوادث الإجمالي القابل للتسجيل من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وهو المقياس الأوسع لأداء السلامة في مكان العمل، 1,17 لكل مليون ساعة عمل، مقارنة بـ 1,21 في النصف الثاني من العام 2020 و1,47 في النصف الأول من العام 2020.

وتواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التركيز على تطبيق التدابير الصارمة للوقاية من كوفيد-19 من أجل الحفاظ على صحة موظفيها وسير عمليات الشركة. وفي نهاية النصف الأول هذا العام، تلقى نحو 88% من موظفي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لقاح كوفيد-19 ضمن برنامج التلقيح التطوعي التابع للشركة، كما تلقى أكثر من 4800 من مقاولين الشركة جرعات اللقاح في الإمارات وغينيا.

وفي نهاية النصف الأول من العام 2021، نجحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في إعادة تمويل قرض بقيمة 5.5 مليار دولار، وخفض المديونية بمقدار مليار دولار وتحسين شروط السداد من أجل تقليل التكاليف وتنفيذ سياسة أفضل لتوزيع الأرباح على المساهمين في السنوات المقبلة.

ويعيد هذا القرض الجديد، وهو قرض غير مضمون، هيكلة الدفعات المجدولة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ويمددها لمدة سنتين ونصف إضافية. وتتضمن شروط القرض آلية لإجراء تخفيضات جوهرية في تكلفة الديون المستحقة على شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث تعمل الشركة على تعزيز مركزها المالي وتقليل نسبة المديونية.

وشارك في هذه الصفقة نحو 22 من البنوك المحلية والإقليمية والدولية.