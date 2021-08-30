الهيئة تُقر زيادة رأسمال "أيان للاستثمار" للاستحواذ على 26.4% من "الأحساء الطبية"

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، عن موافقتها على طلب شركة أيان للاستثمار زيادة رأس مالها من 737.32 مليون ريال، إلى 806.36 مليون ريال.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن ذلك عن طريق إصدار نحو 6.9 مليون سهم عادي‏؛ لغرض الاستحواذ على ما نسبته 26.43% من رأس مال شركة الأحساء للخدمات الطبية.

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وتابعت: "سوف يتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة أيان للاستثمار قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة".

ويجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمي الشركة إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

وقالت الهيئة، إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسة محتواه، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهم الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأضافت: "يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لزيادة رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى زيادة رأس المال للغرض المذكور، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على زيادة رأس المال يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

كانت شركة أيان للاستثمار، قد أعلنت عن إبرامها اتفاقية شراء أسهم مع مساهمي شركة الأحساء للخدمات الطبية وهم شركة العثمان القابضة وشركة سعد عبدالعزيز الحسين وأولاده وشركة إبراهيم عبدالله العفالق وأولاده وراشد سعد الراشد للاستحواذ على كامل أسهمهم في رأسمال شركة الأحساء للخدمات الطبية والبالغة 3,964,850 سهما عاديا، تمثل ما نسبته 26.43% من رأسمال شركة الأحساء.

وقالت الشركة في بيان سابق، إن هذا الاستحواذ سيتم مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لمساهمي شركة الأحساء البائعين، بحيث ستتم زيادة رأس مال شركة أيان من 737,320,690 ريالا إلى 806,363,280 ريال عن طريق إصدار 6,904,259 سهم جديد ليزيد بذلك عدد أسهمها من 73,732,069 سهما إلى 80,636,328 سهما، أي بنسبة زيادة قدرها 9.4% من رأسمال الشركة قبل إصدار الأسهم الجديدة.