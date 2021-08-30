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"الخليج للتدريب" توقع اتفاقية الاستحواذ على 60% من مدارس الرقي

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الخليج للتدريب
الخليج للتدريب
سوق السعودية

"الخليج للتدريب" توقع اتفاقية الاستحواذ على 60% من مدارس الرقي

الاتفاق على التوسع في بناء مجمعي البنات والبنين بـ 36.5 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية الاستحواذ على 60% من حصص ملكية شركة مدارس الرقي الأهلية وذلك مساء يوم أمس الأحد.

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الصفقة 12.82 مليون ريال من إجمالي قيمة الصفقة، كما تم الاتفاق بين الطرفين على تعديل سداد الدفعة الأولى لتصبح 9.23 مليون ريال عوضاً عن نحو 7 ملايين ريال، وفقا لبيان الشركة لتداول السعودية.

وتم الاتفاق بين الطرفين على التوسع في بناء مجمعي البنات والبنين بمبلغ متوقع قدره 36.5 مليون ريال على أن يكون تمويل مشروع التوسعة مقسمة على 60٪ للمشتري و40٪ للبائع.

وتخضع الاتفاقية مع شركة مدارس الرقي الاهلية لعدد من الشروط، بما في ذلك، ودون حصر، الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة، وإنهاء بعض الإجراءات القانونية.

وتنص الاتفاقية على أن يتم سداد المبلغ المتبقي على دفعات مرتبطة بمعايير أداء محددة يجب أن تحققها الشركة.

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