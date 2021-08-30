"المعمر" تعتزم إطلاق صندوق استثمار إسلامي مع الراجحي كابيتال بمليار ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( ام اي اس )، اليوم الإثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الراجحي المالية، بهدف إطلاق صندوق استثماري خاص متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ مليار ريال كمرحلة أولى بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية الرقمية والتقنية والتجهيزات الطبية.

ويهدف الصندوق إلى تحقيق دخل منتظم للمستثمرين من خلال التمويل والتأجير التشغيلي لمعدات البنية التحتية الرقمية والتقنية والتجهيزات الطبية، وبشكل أساسي في تمويل مشاريع البنية التحتية الرقمية والتقنية والتجهيزات الطبية في القطاع الحكومي وشبة الحكومي و الخاص في المملكة العربية السعودية، وفقا لبيان الشركة لتداول السعودية.

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وستتولى شركة المعمر عملية التسويق و التوريد والتنفيذ و التشغيل الحصري لمشاريع الصندوق. و يوفر الصندوق أساليب تمويل مختلفة تتناسب مع متطلبات العملاء مثل التأجير طويل الاجل، البناء والتشغيل والتحويل والدفع مقابل الاستخدام و برامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وغيرها من هياكل التمويل.

ويبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين ولمدة 120 يوم.

ومطلع الشهر الماضي، أعلنت المعمر عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة السعودي الفرنسي كابيتال لتأسيس صندوق استثماري خاص وذلك للاستثمار في رأس المال الجريء في قطاع التكنولوجيا، مع التركيز في المملكة العربية السعودية، بحجم 150 مليون ريال.

وقالت "إم آي إس" في بيان إن البنود الرئيسية لمذكرة التفاهم تتضمن اعتزام شركة السعودي الفرنسي كابيتال إنشاء وإدارة صندوق رأس المال الجريء بهدف استثماري أساسي يتمثل في القيام باستثمارات في رأس المال في مرحلة مبكرة في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بشكل أساسي في السعودية.