"مراكز الاتصال" تطلق سمتها الجديدة لتعزيز قدراتها التشغيلية والرقمية

أطلقت شركة مراكز الاتصال CCC إحدى الشركات التابعة لمجموعة stc سمتها الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز قدراتها التشغيلية والرقمية.

ويأتي ذلك مع تجاوز عدد التفاعلات السنوية مع عملائها أكثر من 70 مليون تفاعل وأكثر من 5 ملايين تفاعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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ومن أبرز العملاء التي وفرت CCC خدماتها لهم هم تطبيق توكلنا وتطبيق صحتي ومنصة إحسان، إلى جانب وزارتي الإسكان والتعليم والبريد السعودي "سبل".