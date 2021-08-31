أرباح "موبي" النصفية تنمو 10% إلى 12.2 مليون ريال

أعلنت الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية "موبي"، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية الأولية للنصف الأول من العام الجاري، محققة نموا في صافي الربح بنسبة 10.4%.

وبلغت أرباح الشركة 12.2 مليون ريال في النصف الاول من 2021، مقارنة بـ 11 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وصعدت الإيرادات بنسبة 5% إلى 100.985 مليون ريال، مقابل 96 مليون ريال خلال النصف الأول من 2020.

وعزت الشركة زيادة الأرباح إلى زيادة المبيعات وانخفاض فى خسائر الهبوط فى الذمم بقيمة 1.57 مليون ريال وانخفاض فى مصاريف التمويل بقيمة 347,862 ريال.

وأُدرجت أسهم الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية في نمو – السوق الموازية السعودية اعتباراً من يوم الأربعاء 28 يوليو 2021.

كانت شركة اللجين القابضة، قد أعلنت في يوليو 2020، عن إلغاء مذكرة تفاهم الموقعة بتاريخ 4 يوليو 2019، للاستحواذ على الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية للاستحواذ عليها.