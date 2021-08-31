ارتفاع أرباح "بنان العقارية" نصف السنوية 52% لـ 12.9 مليون ريال

سجلت شركة بنان العقارية صافي ربح بقيمة 12.9 مليون ريال نهاية النصف الأول من العام الحال، بارتفاع نسبته 52% مقارنة مع 8.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" أسباب ارتفاع صافي دخل الفترة بنسبة 52.59%، مقارنة مع الفترة المماثله من العام السابق إلى زيادة أرباح الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة والمشروعات المشتركة.

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وكذلك جاء من بين أسباب الارتفاع توزيعات أرباح محفظة الأسهم إضافه إلى زيادة إيرادات الإيجارات نتيجة إضافة مبنى تجاري للاستثمارات العقارية للشركة.

كانت مجموعة تداول السعودية، أعلنت في التاسع من الشهر الحالي إدراج وبدء تداول أسهم شركة بنان العقارية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من 11 أغسطس 2021، كإدراج مباشر برمز تداول 9519 وبالرمز الدولي SA15BG54KNH2.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، في وقت سابق لبدء الإدراج قد أعلنت عن الموافقة على تسجيل أسهم شركة بنان العقارية لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.