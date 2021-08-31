شراكة بين MBC للحلول الإعلانية واتحاد الأمن السيبراني لإطلاق برنامج "ارباك"

أبرمت "مجموعة MBC" و"شركة MBC للحلول الإعلانية –MBC Media Solutions (MMS)" عقد شراكة وتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز لإطلاق برنامج "ارباك"، الذي يُعنى بريادة الأعمال لتمكين الشباب من بناء قدراتهم في مختلف المجالات التقنية المتقدمة، وتعزيز قدرات المملكة في مجال الأمن السيبراني واحتراف البرمجيات وتطويرها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، من أجل الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية الحديثة وذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة لاغتنام الفرص الهائلة في مجالات التقنية الرقمية حيث تم الإعلان عن البرنامج ضمن فعالية (LaunchKSA) أكبر إطلاق تكنولوجي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يهدف البرنامج الواقعي المزمع إطلاقه قريبًا، والذي ستعرضه قنوات MBC، إلى تسليط الضوء على أبرز النماذج الجديدة والصاعدة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في العالم العربي، بالإضافة إلى التركيز على قطاعات جديدة، ومهن تقنية، وتقديمها بطريقة ملهمة، وإبراز دور الاتحاد السعودي للأمن السيبراني في دعم هذه الصناعة الجديدة والناشئة وتشجيعها، وتطوير قدرات الشباب، وتأهيلهم لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال، وذلك لمواكبة توجهات رؤية المملكة 2030.

مادة اعلانية

تقوم فكرة البرنامج على تقديم أكثر من 100 شركة من مختلف القطاعات التقنية أفكار ومشروعات تقنية جديدة، بالإضافة إلى إيجاد تحديات مباشرة، وسيناريوهات لمشكلات تقنية واقعية تتطلب تقديم حلول تقنية لها. وستقوم لجنة متخصصة تضم نخبة من الخبراء والتقنيين العالميين بإعلان اسم الشركة الناشئة الفائزة في المسابقة.

وكجزء من الشراكة، وإلى جانب قيام "مجموعة MBC"ببث البرنامج المشار إليه عبر قنواتها، ستقوم شركة MBC للحلول الإعلانية – (MMS)- وهي الوحدة التجارية المنضوية تحت مظلة "مجموعة MBC " - بتزويد الاتحاد بخبراتها واستشاراتها للمساهمة في وضع المفاهيم الإبداعية، والتوزيع، والدعم التسويقي.

من جهته رحب أحمد بن عطاف الصحاف، الرئيس التنفيذي لشركة إم بي سي ميديا سليوشنز بالشراكة، مشيرًا إلى أن MMS ستقوم بمشاركة خبرتها في إنجاح" ارباك "من خلال وضع تصور للبرنامج ودعم عمليات التسويق والمبيعات التي تأتي بعد ذلك. وأضاف: "إن دخول الشباب السعودي والعربي عالم ريادة الأعمال عبر مشاريع رقمية وتقنيات برمجية هو أمر بالغ الأهمية كونه يأتي انسجاماً مع رؤية 2030، ويهدف إلى وضع منطقتنا العربية وفي قلبها المملكة العربية السعودية على الخارطة العالمية لقطاعٍ حيوي بالغ الأهمية وهو قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات".

من جانبه، أبدى فيصل الخميسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز تقديره لمثل هذه الشراكات التي تعد خطوة هامة في دعم وتمكين الطاقات الشبابية العربية على وجه العموم والسعودية في مجالات التقنية والبرمجة وريادة الأعمال ليتمكنوا من استغلال طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية في دعم أوطانهم ومجتمعاتهم والعالم أجمع.

وأضاف، أن "كبرى الشركات التقنية على مستوى العالم أسسها مبرمجون، مما يجعلنا نؤمن أن البرمجة هي النواة لاغتنام فرص الاقتصاد الرقمي في السعودية، والعالم العربي أجمع. عبر برنامج ارباك، سنسلط الضوء على شركات تقنية ناشئة أربكت القطاعات التي تعمل فيها وأسست نماذج عمل جديدة تستحق الإشادة. ونطمح أن يحذو حذو مؤسسيها الجيل القادم من المبرمجين العرب، فالحل ليس دوماً في إيجاد الوظيفة بل صنع وظائف لهم ولتقنيين آخرين".

الجدير بالذكر أن حلقات برنامج "ارباك" ستُعرض حصريًا على قنوات MBC1، وMBC العراق، وMBC مصر في الربع الأول من عام 2022.