.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فولكس فاغن توفر ميزة جديدة في الاتصال داخل السيارة

  • الخط
فولكسفاجن
سيارات فولكس فاغن
سيارات

فولكس فاغن توفر ميزة جديدة في الاتصال داخل السيارة

نقطة اتصال شبكة لاسلكية مع اتصال 4G غير المحدود لما يصل إلى أربعة أجهزة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت شركة فولكس فاجن عن ميزة جديدة لخدمة السيارة المتصلة بشبكة Car-Net التي تتيح لك الحصول على بيانات 4G من شركتين رئيسيتين للاتصالات في الولايات المتحدة.

ويطلق على الميزة اسم Carrier of Choice، وهي توفر خيار Verizon أو T-Mobile، مما يجعل من السهل نسبيًا إضافة سيارتك إلى خطة الهاتف المحمول الحالية.

وبدءًا من شهر سبتمبر، يتمكن مالكو سيارات الشركة الألمانية في الولايات المتحدة من الوصول إلى خيارات خطة الاشتراك عبر موقع الويب المخصص لشركة فولكس فاغن أو عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، نقلاً عن البوابة العربية للأخبار التقنية.

وزير الموارد البشرية السعودية: إصدار أكثر من 777 ألف وثيقة عمل حر اقتصاد اقتصاد السعودية وزير الموارد البشرية السعودية: إصدار أكثر من 777 ألف وثيقة عمل حر

ويمكنك من هناك إضافة حساب إلى مزود خدمة الاتصال اللاسلكي الحالي الخاص بك (بافتراض أنه Verizon أو T-Mobile) وإقرانه باشتراكك الحالي في خدمة فولكس فاغن Car-Net.

ويظهر بعد ذلك كبند جديد في فاتورتك الحالية. وإذا لم تكن مشترك مع تلك الشركات، يمكنك الحصول على بيانات 4G غير محدودة مقابل 20 دولارا في الشهر.

وتقدم Car-Net ميزات السيارة المتصلة مثل بدء التشغيل عن بعد وقفل وفتح السيارة والصيانة والحالة وتنبيهات السائق المراهق (حظر التجول والحدود والسرعة) والمزيد.

ويمكن الوصول إلى هذه الميزات من هواتف آيفون وأندرويد الذكية باستخدام تطبيق الهاتف المحمول المحدث من الشركة.

كما يوفر نقطة اتصال شبكة لاسلكية مع اتصال 4G غير المحدود لما يصل إلى أربعة أجهزة.

علاوة على ذلك تتيح لك الشركة الوصول إلى تطبيقات iHeart Radio و TIDAL لبث الوسائط. وذلك من خلال اشتراك مدفوع.

كما تقدم اشتراك Plus Nav مع تحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي والمسار مقابل 49 دولارا سنويًا. واشتراكًا إذاعيًا مع 30 ألف محطة عالمية مقابل 8 دولارات أميركية سنويًا وخيار التحدث بلغة طبيعية مقابل 9 دولارات سنويًا.

وتأتي نماذج سيارات الشركة من 2019 وما بعد مع دعم CarPlay وأندرويد أوتو، مما يمنحك العديد من هذه الخيارات مجانًا.

وتأتي خدمة Car-Net بشكل قياسي في معظم نماذج العام 2020 ومركبات فولكس فاغن الأحدث.

وتعتبر الشركة الألمانية أول شركة لصناعة السيارات تعمل مع شركتي Verizon و T-Mobile لتزويد عملائها بالمرونة للاختيار من بين عدة مزودي خدمات لاسلكية. وذلك لتمكين نقطة اتصال شبكة لاسلكية داخل السيارة من Car-Net من خلال التكنولوجيا المدمجة.

ولم يعد مالكو وركاب فولكس فاغن بحاجة إلى استخدام بيانات هواتفهم المحمولة للترفيه داخل السيارة. إذ يمكنهم حاليًا شراء بيانات غير محدودة من خلال Verizon أو T-Mobile لسيارتهم عبر Car-Net.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
العلم يؤكد: لصوت الأم مفعول سحري على الخدج.. أفضل من الأدوية العلم يؤكد: لصوت الأم مفعول سحري على الخدج.. أفضل من الأدوية
احذفها فورا من هاتفك.. احذفها فورا من هاتفك.. "غوغل" تحظر 8 تطبيقات خطيرة
الأكثر قراءة
انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك
أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه
أبل ستطلق أبل ستطلق "ميزة خارقة" في هاتف آيفون.. ستغير مفهوم الاتصالات عالمياً
شاهد واحكم.. هل فضحت العاصفة مراسلاً على الهواء؟ شاهد واحكم.. هل فضحت العاصفة مراسلاً على الهواء؟
مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته
فيديو مروع من ضاحية بيروت.. جثث ملقاة داخل مصنع فيديو مروع من ضاحية بيروت.. جثث ملقاة داخل مصنع
قبل أن تذهب
المعارضة التركية تحذر من موجة لجوء أفغانية وتتهم أردوغان بالتساهل
المعارضة التركية تحذر من موجة لجوء أفغانية وتتهم أردوغان بالتساهل
اكتشف المزيد