.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزيرة التخطيط المصرية للعربية: لا تصفية لبنك الاستثمار بل إعادة هيكلة

  • الخط
بنوك

وزيرة التخطيط المصرية للعربية: لا تصفية لبنك الاستثمار بل إعادة هيكلة

الصندوق السيادي المصري يجري مفاوضات للدخول في مشروعات تحلية المياه

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الدكتورة هالة السعيد، وجود مخطط لتصفية بنك الاستثمار القومي، وإنما يجري العمل على إعادة هيكلته.

وأفادت السعيد في مقابلة مع قناة "العربية" أنه جرى "تشكيل لجنة من مؤسسات محلية ودولية لإعادة هيكلة البنك وجدولة مديونياته".

وشرحت أن خطة إعادة هيكلة البنك معلنة من 3 سنوات، من أجل تطوير دوره الذي كان مهما في تمويل مشروعات كبيرة، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، وستنظر اللجنة في التزامات البنك وتجري مبادلة بعض المديونيات عن طريق بعض الأصول القابلة للتسييل أو الاستثمار.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الصندوق السيادي المصري يجري مفاوضات للدخول في مشروعات تحلية المياه.

نشرة الرابعة | برنامج صيفي لتدريب 20 طالبا وطالبة على متن كروز السعودية نشرة الرابعة نشرة الرابعة | برنامج صيفي لتدريب 20 طالبا وطالبة على متن كروز السعودية

وحصل الصندوق على موافقة البنك المركزي على ضخ استثمارات سيادية في بنك الاستثمار العربي.

وأشارت إلى ضخ استثمارات من الصندوق السيادي في مصر، والمجموعة المالية "هيرمس" بقيمة 4 مليارات جنيه في بنك الاستثمار العربي، وهدفنا تطوير أداء البنك والدخول بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتوقعت عقد اجتماعات مرتقبة لاختيار التحالفات الفائزة بتطوير مجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية، موضحة أن اللجنة الوزارية ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل للنظر بالمتقدمين لتطوير مجمع التحرير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بـ6 نصائح بسيطة.. كيف تتغلب على عقبة ثبات الوزن؟ بـ6 نصائح بسيطة.. كيف تتغلب على عقبة ثبات الوزن؟
دراسة تكشف: عدد الأجسام المضادة لهذا اللقاح ضعف فايزر دراسة تكشف: عدد الأجسام المضادة لهذا اللقاح ضعف فايزر
الأكثر قراءة
انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك
أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه
مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته
أبل ستطلق أبل ستطلق "ميزة خارقة" في هاتف آيفون.. ستغير مفهوم الاتصالات عالمياً
شاهد واحكم.. هل فضحت العاصفة مراسلاً على الهواء؟ شاهد واحكم.. هل فضحت العاصفة مراسلاً على الهواء؟
جديد خطف طفل أمام والدته بمصر.. ضبط الجناة والداخلية تكشف التفاصيل جديد خطف طفل أمام والدته بمصر.. ضبط الجناة والداخلية تكشف التفاصيل
قبل أن تذهب
إسرائيل تمنح 5 آلاف عائلة فلسطينية تصاريح للم الشمل
إسرائيل تمنح 5 آلاف عائلة فلسطينية تصاريح للم الشمل
اكتشف المزيد