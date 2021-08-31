"الكيميائية": اتفاق مع "ليللي" لبدء تصنيع دواء الأنسولين في السعودية

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية" من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية "أجا فارما" وشركة ايلي ليللي السعودية المحدودة، عن توقيع مذكرة تفاهم بمقر وزارة الاستثمار في مدينة الرياض، لبدء التصنيع المحلي لمنتجات شركة ليللي من دواء الإنسولين المسجلة في المملكة العربية السعودية.

وقالت "الكيميائية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن هذه الاتفاقية بدعم وتمكين من وزارة الاستثمار لتطوير استثمارات قطاع الرعاية الصحية وصناعة الأدوية في المملكة، ودعم الشركات المحلية والدولية لممارسة الأعمال وتنمية استثماراتها.

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وأضافت أن الاتفاقية تنص على التصنيع المحلي لمنتجات شركة ليللي من دواء الإنسولين المسجلة في المملكة، من خلال شركة "أجا فارما" التابعة للشركة الكيميائية السعودية القابضة.

وأوضحت أن الاتفاقية تهدف إلى رفع وتعزيز الإنتاج المحلي من دواء الإنسولين وتوسيع نطاق خدمات الشركة ليشمل السوق السعودي والعالمي.

وأشارت الشركة الكيميائية السعودية القابضة إلى أنها تحرص على الاستثمار في القطاعات الحيوية والمشاريع ذات القيمة المضافة بما يخدم المجتمع ويلبي احتياجاته، ويساهم في تنويع الصناعات الوطنية، وزيادة المحتوى المحلي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وتعتبر مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول في تاريخ توقيعها الأخير في 30 أغسطس 2021، وتظل سارية المفعول حتى يدخل الطرفان في اتفاقية ملزمة بشأن التعاون بينهما أو حتى يتم إنهاء مذكرة التفاهم من قبل أي من الطرفين وفقا للشروط والأحكام المتفق عليها.

وشركة ليللي هي شركة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية لأكثر من 140 عامًا، قائمة على مبدأ جمع الرعاية والاكتشاف من أجل ابتكار أدوية لتلبية احتياج المجتمع بشكل أفضل في جميع أنحاء العالم.

وقبل مائة عام، كانت شركة ليللي أول شركة تصنيع للإنسولين التجاري لمساعدة مرضى السكري، وطوال 40 عامًا للشركة في المملكة، وهي تواصل تقديم أدوية عالية الجودة تلبي احتياجات العالم وتساهم في تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة بما يتماشى مع رؤية 2030.

تلتزم شركة ليللي بالعمل في مسيرة توطين القوى العاملة، والاستثمار في التجارب السريرية، وافتتاح مقر إقليمي جديد في مدينة الرياض وفقًا لمذكرة التفاهم مع وزارة الاستثمار.

وقال الرئيس والمدير العام لشركة ليللي السعودية، ديميتري ليفاداس: "يسعدنا توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أجا فارما"، ونؤكد التزامنا بتعزيز وجودنا ومستقبلنا في المملكة، بكوادر وطنية لخدمة المجتمع السعودي، وتلتزم شركة ليللي برؤية 2030 وتسعى إلى تطوير قدرات الرعاية الصحية المحلية في المملكة، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز بصمتنا المحلية وخدمة المرضى الذين يحتاجون إلى أدويتنا".

وتعليقًا على مذكرة التفاهم، قال الرئيس التنفيذي لشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية"، المهندس ثامر المهيد: "نسعى من خلال هذا التعاون الاستراتيجي مع شركة ليللي للأدوية الرائدة عالميًا في صناعة الإنسولين إلى تعزيز مكانة شركة (اجا فارما) في قطاع التصنيع الدوائي المحلي والعالمي وتطوير قدراتها في مجال التكنولوجيا الطبية الحيوية؛ والتي ستكون خطوة مهمة نحو نقل وتوطين تقنية صناعة الإنسولين في المملكة وما يحققه ذلك من ضمان للأمن الدوائي في المملكة العربية السعودية وتدريب للكوادر الوطنية وخلق المزيد من فرص العمل النوعية تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030".

تمتلك شركة "أجا فارما" مصنعًا للأدوية والمنتجات الصيدلانية في مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات الصيدلانية وبجرعات متنوعة.