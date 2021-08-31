"نادك": انتهاء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 30 ميغاوات في حرض، وذلك بتشغيل 10 ميغاوات.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة النهائية للمشروع بطاقة 30 ميغاوات في نهاية شهر أكتوبر 2021 والبدء في التشغيل التجاري للمشروع في حينه.

مادة اعلانية

وحسب تقديرات الشركة الأولية فإنه من المتوقع انخفاض استهلاك الوقود بالشركة بعد تشغيل 10 ميغاوات في حدود 2.9 مليون لتر مما يؤدي إلى خفض تكاليف الطاقة بمبلغ 740 ألف ريال والتي سوف تبدأ بالظهور تدريجيا في النتائج المالية للربع الرابع من هذا العام.

وذكرت "نادك"، أنه من المتوقع بعد تشغيل كامل المشروع بقدرة 30 ميغاوات أن ينخفض استهلاك الوقود بالشركة بمقدار 16 مليون لتر أي ما يعادل 4.1 مليون ريال مما سيؤدي إلى خفض تكاليف الطاقة لدى الشركة بنسبة 4%.

وأضافت أنه سيتم تقييم الوفورات الإضافية من الاستخدام الفعلي للألواح الشمسية في الربع الرابع من عام 2021 وذلك أثناء فترة تشغيل المشروع.