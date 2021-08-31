.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"نادك": انتهاء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية

  • الخط
ألواح للطاقة الشمسية
محطة طاقة شمسية
سوق السعودية

"نادك": انتهاء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية

انتهاء المرحلة النهائية للمشروع في أكتوبر 2021

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 30 ميغاوات في حرض، وذلك بتشغيل 10 ميغاوات.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة النهائية للمشروع بطاقة 30 ميغاوات في نهاية شهر أكتوبر 2021 والبدء في التشغيل التجاري للمشروع في حينه.

وحسب تقديرات الشركة الأولية فإنه من المتوقع انخفاض استهلاك الوقود بالشركة بعد تشغيل 10 ميغاوات في حدود 2.9 مليون لتر مما يؤدي إلى خفض تكاليف الطاقة بمبلغ 740 ألف ريال والتي سوف تبدأ بالظهور تدريجيا في النتائج المالية للربع الرابع من هذا العام.

العقارات تغري أكبر صندوق سيادي في العالم قصص اقتصادية عقارات العقارات تغري أكبر صندوق سيادي في العالم

وذكرت "نادك"، أنه من المتوقع بعد تشغيل كامل المشروع بقدرة 30 ميغاوات أن ينخفض استهلاك الوقود بالشركة بمقدار 16 مليون لتر أي ما يعادل 4.1 مليون ريال مما سيؤدي إلى خفض تكاليف الطاقة لدى الشركة بنسبة 4%.

وأضافت أنه سيتم تقييم الوفورات الإضافية من الاستخدام الفعلي للألواح الشمسية في الربع الرابع من عام 2021 وذلك أثناء فترة تشغيل المشروع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بـ6 نصائح بسيطة.. كيف تتغلب على عقبة ثبات الوزن؟ بـ6 نصائح بسيطة.. كيف تتغلب على عقبة ثبات الوزن؟
دراسة تكشف: عدد الأجسام المضادة لهذا اللقاح ضعف فايزر دراسة تكشف: عدد الأجسام المضادة لهذا اللقاح ضعف فايزر
الأكثر قراءة
انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك
أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه
مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته
أبل ستطلق أبل ستطلق "ميزة خارقة" في هاتف آيفون.. ستغير مفهوم الاتصالات عالمياً
شاهد واحكم.. هل فضحت العاصفة مراسلاً على الهواء؟ شاهد واحكم.. هل فضحت العاصفة مراسلاً على الهواء؟
جديد خطف طفل أمام والدته بمصر.. ضبط الجناة والداخلية تكشف التفاصيل جديد خطف طفل أمام والدته بمصر.. ضبط الجناة والداخلية تكشف التفاصيل
قبل أن تذهب
إسرائيل تمنح 5 آلاف عائلة فلسطينية تصاريح للم الشمل
إسرائيل تمنح 5 آلاف عائلة فلسطينية تصاريح للم الشمل
اكتشف المزيد