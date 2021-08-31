.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"ADQ" أبوظبي تسحب عرضا للدمج مع أدنيك

  • الخط
شعار القابضة ADQ أبوظبي
شعار القابضة ADQ أبوظبي
أبوظبي القابضة

"ADQ" أبوظبي تسحب عرضا للدمج مع أدنيك

الدمج كان سيخلق كيانا بأصول بأصول تبلغ نحو 5.5 مليار دولار

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق في بيان بالبورصة إن شركة القابضة "ADQ" المملوكة لحكومة أبوظبي سحبت عرضا لدمجها مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك).

وأضافت أبوظبي الوطنية للفنادق أن القابضة أخطرتها أمس الاثنين "بعدم متابعة الصفقة المقترحة".

وكانت القابضة (إيه دي كيو) قالت في يونيو/ حزيران إنها قدمت عرضا لأبوظبي الوطنية للفنادق لدمجها مع شركة المعارض (أدنيك).

وقالت الشركة إن الدمج سيوجد واحدا من أكبر مراكز الضيافة والفعاليات والمطاعم في المنطقة بأصول تبلغ نحو 20 مليار درهم (5.45 مليار دولار).

"ADQ" تعرض إنشاء مجموعة ضيافة كبرى عبر الدمج قصص اقتصادية أبوظبي القابضة "ADQ" تعرض إنشاء مجموعة ضيافة كبرى عبر الدمج

ولم تكشف أبوظبي الوطنية للفنادق عن سبب سحب العرض.

العرض المُلغى

كان سيمثل الدمج قدرة أفضل على إدارة التكاليف وهيكل أضخم للإيرادات يتيح فرصاً أوسع للنمو، إلى جانب هيكل رأس مال أقوى وأكثر كفاءة.

وكانت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ستقوم بإصدار أداة قابلة للتحويل لصالح ADQ، والتي من شأنها تحويلها إلى 1،221،374،045 سهماً عادياً في رأس مال شركة أبوظبي الوطنية للفنادق عند إقفال الصفقة. فيما يبلغ معامل التحويل 3.93 درهم لكل سهم.

وكان العرض يعني أن قيمة حقوق الملكية تبلغ حوالي 3.93 مليار درهم لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق. وبعد الانتهاء من المشروع، ستمتلك ADQ حوالي 54.98% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كوفيد-22.. لماذا يتوقع العلماء تفشيه؟ وماذا نعرف عنه؟ كوفيد-22.. لماذا يتوقع العلماء تفشيه؟ وماذا نعرف عنه؟
مبدعات يمنيات يروين بالفن مأساة 4 ملايين من ذوي الهمم مبدعات يمنيات يروين بالفن مأساة 4 ملايين من ذوي الهمم
الأكثر قراءة
انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك
أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه
شاهد واحكم.. هل فضحت العاصفة مراسلاً على الهواء؟ شاهد واحكم.. هل فضحت العاصفة مراسلاً على الهواء؟
أبل ستطلق أبل ستطلق "ميزة خارقة" في هاتف آيفون.. ستغير مفهوم الاتصالات عالمياً
تغريدة مزيفة لفنان مصري تثير أزمة.. ونقابة الممثلين تتدخل تغريدة مزيفة لفنان مصري تثير أزمة.. ونقابة الممثلين تتدخل
فيديو مروع من ضاحية بيروت.. جثث ملقاة داخل مصنع فيديو مروع من ضاحية بيروت.. جثث ملقاة داخل مصنع
قبل أن تذهب
المعارضة التركية تحذر من موجة لجوء أفغانية وتتهم أردوغان بالتساهل
المعارضة التركية تحذر من موجة لجوء أفغانية وتتهم أردوغان بالتساهل
اكتشف المزيد