"ADQ" أبوظبي تسحب عرضا للدمج مع أدنيك

قالت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق في بيان بالبورصة إن شركة القابضة "ADQ" المملوكة لحكومة أبوظبي سحبت عرضا لدمجها مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك).

وأضافت أبوظبي الوطنية للفنادق أن القابضة أخطرتها أمس الاثنين "بعدم متابعة الصفقة المقترحة".

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وكانت القابضة (إيه دي كيو) قالت في يونيو/ حزيران إنها قدمت عرضا لأبوظبي الوطنية للفنادق لدمجها مع شركة المعارض (أدنيك).

وقالت الشركة إن الدمج سيوجد واحدا من أكبر مراكز الضيافة والفعاليات والمطاعم في المنطقة بأصول تبلغ نحو 20 مليار درهم (5.45 مليار دولار).

ولم تكشف أبوظبي الوطنية للفنادق عن سبب سحب العرض.

العرض المُلغى

كان سيمثل الدمج قدرة أفضل على إدارة التكاليف وهيكل أضخم للإيرادات يتيح فرصاً أوسع للنمو، إلى جانب هيكل رأس مال أقوى وأكثر كفاءة.

وكانت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ستقوم بإصدار أداة قابلة للتحويل لصالح ADQ، والتي من شأنها تحويلها إلى 1،221،374،045 سهماً عادياً في رأس مال شركة أبوظبي الوطنية للفنادق عند إقفال الصفقة. فيما يبلغ معامل التحويل 3.93 درهم لكل سهم.

وكان العرض يعني أن قيمة حقوق الملكية تبلغ حوالي 3.93 مليار درهم لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق. وبعد الانتهاء من المشروع، ستمتلك ADQ حوالي 54.98% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق.