بعد نجاح PUBG..مطورو اللعبة يتجهون لإنتاج فني ضخم

حققت لعبة PUBG نجاحًا باهرًا في السنوات الأخيرة. خصوصًا بعدما تم إطلاقها لمنصة الهواتف الذكية، ولعل شركة كرافتون Krafton الكورية قد عرفت بتطويرها لهذه اللعبة أكثر من أي شيء آخر. إلا أنها تحضر حاليًا لمشروع ضخم.

وتحضر الشركة لبناء سلسلة فنية خيالية مستوحاة من رواية “الطائر الذي يشرب الدموع” بعدما حصلت على ترخيص لاستخدامها.

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ويعرف المشروع داخليًا باسم “Project Windless”، ويعمل عليه كل من المدير الفني في شركة Krafton، Kwang Jae Son، بالتعاون مع المصمم Iain McCaig، والذي عمل سابقًا في أعمال فنية ضخمة، مثل هاري بوتر وحرب النجوم، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وتعمل الشركة حاليًا على تصميم الهوية الفنية المبدئية لهذا المسلسل. وحسبما صرح McCaig فقد تم ترشيحه للعمل على هذا المشروع من طرف أحد أصدقائه الكوريين. وقد جذب اهتمامه إلى حد كبير.

وما يميز رواية الطائر الذي يشرب الدموع عن غيرها من الأعمال الخيالية مثل مملكة الخواتم أو صراع العروش هو تركيزها على الفولكلور الكوري.

ويعمل كلً من McCaig و Jae Son حاليًا على تحويل الرواية إلى هيئتها المرئية تحضيرًا للمشروع. ولا شك أن تحويل محتوى الرواية النصي إلى محتوى مرئي هو أمر صعب جدًا ويحتاج لخيال واسع ومهارة كبيرة.

وحسب التصريحات، لايزال الثنائي يعملان على النموذج الفني الأولي لهذه السلسلة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من ذلك مع نهاية عام 2021.

وسيتم الاعتماد على عدد كبير من الفنانين، والكتاب، والمخرجين في هذه السلسلة، وذلك تمهيدًا لتحويلها لسلسلة متكاملة وليس عمل فني من جزء واحد.

ومشروع Project Windless لا يتمحور بالكامل حول السينما والتلفاز، خصوصًا في ظل وجود شركة مثل Krafton. حيث إنه من المخطط له أن يتحول للعبة كاملة في المستقبل.

كما أن السلسلة الجديدة ستسلك مسار مختلف عن لعبة PUBG. حيث سيتم اشتقاق اللعبة من الأعمال الفنية وليس العكس. كما تبحث الشركة عن نموذج ناجح لتحذو حذوه.

ولعل أنجح الألعاب المشتقة من الروايات هي سلسلة The Witcher من تطوير استوديو الألعاب البولندي CD Projekt RED. إلا أن المضحك حول تجربة The Witcher هو أن الروايات قد اشتهرت بعد زيادة شهرة سلسلة الألعاب نفسها، وليس العكس. في حين أن سلسلة الروايات الأصلية للعبة تعود لبولندا كذلك.