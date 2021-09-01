سامسونغ تضيف ميزات قابلة للطي لهواتفها الأقدم

تضيف هواتف Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 الجديدة من شركة سامسونغ مجموعة من الميزات الجديدة الذكية المصممة للهواتف القابلة للطي كجزء من تحديث One UI 3.1.1.

ولكن إذا كنت تمتلك Fold 2 أو Z Flip أو حتى Galaxy Fold الأصلي، فإنك تظل قادرًا على الحصول على بعض الإضافات الجديدة دون الحاجة إلى شراء هاتف جديد.

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وتم تصميم واجهة المستخدم الجديدة One UI 3.1.1 للاستفادة من الشاشة الكبيرة للأجهزة والشكل الفريد. وتساعد في تسهيل استخدام الأجهزة.

وبدءًا من 31 أغسطس تتوفر One UI 3.1.1 أيضًا لهواتف Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Z Flip و Galaxy Z Flip.

ويتلقى هاتف Galaxy Fold من سامسونغ، الذي تم إطلاقه في عام 2019، التحديث أيضًا بعد نحو أسبوع.

وتعمل الميزة مع العديد من التطبيقات، بما في ذلك Samsung Internet وSamsung Notes وMy Files وMessages وMS Office وOneNote وOneDrive والمزيد.

وعندما يتعلق الأمر بتغيير تخطيط تطبيقاتك إلى النمط المفضل لديك، فإن الميزة تجعل الانتقالات أكثر استجابة وبديهية.

وباستخدام One UI 3.1.1، تظهر النافذة التي تريد نقلها عندما تضغط لأسفل على المقبض العلوي، مما يسهل عليك سحب التطبيق وإفلاته في الموقع المطلوب.

وتعد تدوير جميع التطبيقات، واحدة من أفضل المزايا التي يوفرها الشكل الفريد للهاتف الذكي القابل للطي هي التجارب التفصيلية التي يوفرها للمستخدمين سواء كانوا يشاهدون تطبيقًا في الاتجاه الرأسي أو الأفقي.

وباستخدام ميزة تدوير جميع التطبيقات الجديدة، تنتقل تطبيقاتك بسلاسة إلى تجربة المستخدم المناسبة لمطابقة نسبة العرض إلى الارتفاع الرأسية أو الأفقية.

وعند تشغيل الميزة في "لميزات الاختبارية"، يمكن تدوير حتى التطبيقات الثابتة رأسيًا بمقدار 90 درجة.