سوق السعودية.. موجة طروحات كبرى متنوعة تعزز جذب الاستثمارات الأجنبية

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي "تاسي" جلسة الأربعاء، على تراجع طفيف بنسبة 0.08% ليفقد 8.7 نقطة ويغلق عند مستوى 11310.54 نقطة، بتداولات تخطت قيمتها 6.3 مليار ريال، وهي الجلسة الأولى المتراجعة بعد 3 جلسات رابحة هذا الأسبوع.

واعتبر عضو جمعية الاقتصاد السعودية وليد بن غيث، في مقابلة مع "العربية" أن زخم الطروحات في سوق الأسهم السعودية، سيعزز جذب الاستثمارات الأجنبية.

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وأضاف بن غيث أن طرح "حلول" التابعة لشركة "إس تي سي" وطرح "أكوا باور" سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بخاصة مع تواصل إدراجات ضخمة متنوعة، لتأتي أهمية الشركتين الأخيرتين، بأنها شركات ناضجة مهمة وقيادية في قطاعاتها، وتنتمي لقطاعات رائدة على مستوى عالمي، وستشكلان إضافة نوعية للسوق، ومن حيث الحجم.

وتوقع أن يكون الإقبال على الطرحين كبيراً، لكونهما في قطاعات رائدة، وأنشطة واعدة تحقق التنوع للمستثمرين، ومن خارج القطاعات التقليدية في النفط والبتروكيماويات، موضحاً أن اهتمام المستثمرين سينصب على نطاق القيمة والتي ستعلب دوراً في جذب المستثمرين.

واعتبر أن الأيام الحالية، تشهد جاذبية للطروحات، في ضوء ارتفاع أسعار الأسهم المتداولة، في معظم بورصاتا العالم، مما يعطي صدى أقوى للطروحات الجديدة، بخاصة إن جرت الطروحات بقيم جاذبة، للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.