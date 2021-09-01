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مايكروسوفت تصدر "ويندوز 11" في هذا الموعد

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شركة مايكروسوفت
مايكروسوفت
تكنولوجيا

مايكروسوفت تصدر "ويندوز 11" في هذا الموعد

ستكون الترقية متاحة على مراحل

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مايكروسوفت أنه سيتم إصدار ويندوز 11 في 5 من أكتوبر المقبل. وسيكون نظام التشغيل الجديد متاحًا كترقية مجانية لأجهزة الحاسب المؤهلة التي تعمل بنظام ويندوز 10، أو على الأجهزة الجديدة التي تأتي مع ويندوز 11 المثبت مسبقًا.

ويبدأ طرح الترقية المجانية إلى النظام الجديد في الخامس من أكتوبر. ولكن مثل العديد من ترقيات ويندوز في الماضي، تكون متاحة على مراحل.

ويتم تقديم الترقية للأجهزة الجديدة المؤهلة أولاً، وبعد ذلك يصبح النظام متاحًا لمزيد من الأجهزة الموجودة في السوق في الأسابيع والأشهر التي تلي الخامس من أكتوبر.

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من جهته، قال المدير العام لتسويق ويندوز في مايكروسوفت، آرون وودمان: "إنه بعد التعلم الهائل من ويندوز 10، نريد التأكد من أننا نقدم لك أفضل تجربة ممكنة. نتوقع حصول جميع الأجهزة المؤهلة على الترقية المجانية بحلول منتصف عام 2022".

وعبر أجهزة الحاسب الحالية التي تعمل بنظام ويندوز 10، تسمح خدمة Windows Update للأشخاص بمعرفة وقت توفر الترقية لنظام ويندوز 11.

ويمكنك أيضًا التحقق لمعرفة ما إذا كان جهازك مؤهلاً للترقية من خلال Windows Update، أو تطبيق Microsoft Health Check المخصص للحاسب الشخصي (حاليًا في المعاينة).

وحسب ما أعلنته الشركة، فإنه لن تتوفر جميع الميزات المعلنة، إذ تقدم مايكروسوفت تطبيقات أندرويد بالشراكة مع أمازون وإنتل. ولكن هذه الميزة لن تكون متاحة في الخامس من أكتوبر.

وتتوفر معاينة لتطبيقات أندرويد على ويندوز 11 لمشتركي برنامج ويندوز إنسايدر في الأشهر المقبلة، مما يشير إلى أنه من المحتمل ألا يتم تشغيلها لجميع المستخدمين حتى عام 2022.

أوضحت الشركة الأسبوع الماضي الحد الأدنى من متطلبات النظام. ولكن كشفت أيضًا عن حل بديل لأولئك الذين لا يفون بها.

ويمكنك تثبيت النظام عبر أي جهاز باستخدام طريقة ISO، طالما أن الجهاز يحتوي على معالج بتردد 1 جيجاهرتز مع نواتين أو أكثر وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت ومساحة تخزين سعتها 64 جيجابايت وشريحة TPM 1.2.

ولكن إذا كنت تستخدم الحل البديل، فقد يكون جهازك غير مدعوم. وهذا يعني أن جهازك غير المدعوم العامل بالنظام التشغيلي الجديد قد لا يتمكن من الوصول إلى التحديثات، وحتى تصحيحات الأمان.

كما أوضحت الشركة أنه إذا كان جهازك غير متوافق مع ويندوز 11، فإن مايكروسوفت لا تزال تدعم ويندوز 10 حتى 14 أكتوبر 2025.

ومع ذلك، ليس من الواضح عدد التحديثات الرئيسية التي تصدرها الشركة لنظام ويندوز 10 على مدار السنوات الأربع القادمة.

ويصل تحديث 21H2 لمستخدمي ويندوز 10 في وقت لاحق من هذا العام. الذي يتضمن دعم حساب GPU في WSL وتحسينات Windows Hello ودعم أمان WPA3 H2E للشبكة اللاسلكية.

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