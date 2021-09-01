"أمازون" تستثمر أكثر من مليار جنيه في مصر

افتتحت شركة "أمازون"، مستودعا في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية في مصر، ليصل بذلك استثمارات الشركة إلى مليار جنيه.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هذا المستودع، الذي تم تجديده، يقع على مساحة 28 ألف متر مربع، ويُعد جُزءاً من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية.

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وأشار خلال احتفالية أمس الثلاثاء حضرها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى أن المستودع يستهدف توفير تجربة تسوق وتوصيل أكثر سرعة لتلبية طلبات عملاء التسوق عبر الإنترنت، كما أنه سيسهل تقديم المزيد من المنتجات إلى شريحة أكبر من العملاء في مصر، وذلك أكثر من أي وقت مضى.

وفي الوقت نفسه، نوّه نائب رئيس الشركة إلى أن الشركة تستثمر أكثر من مليار جنيه في مصر، وتوفر ما يزيد على 3000 وظيفة، وتمتلك أكثر من 15 محطة توصيل على مستوى الجمهورية، ويحتل السوق المصري المرتبة الأولى من حيث استثمارات أمازون في القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن استثمارات "أمازون" الجديدة تؤكد التزام الشركة الراسخ والمتواصل تجاه دعم وتعزيز القطاع الاقتصادي؛ إذ تحرص الشركة على جلب أفضل التقنيات والابتكارات اللوجستية للمنطقة، والتي من شأنها النهوض بمستوى قطاع التجارة الإلكترونية وازدهاره.

من ناحيته، أشار عمر الصاحي، المدير العام لشركة "أمازون وسوق دوت كوم" في مصر، إلى أن هذا المستودع يعد الأول من نوعه في قارة أفريقيا، لافتا إلى أن استثمارات "أمازون" في البنية التحتية الحديثة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات رفيعة المستوى، تتوافق مع برنامج عمل الحكومة المصرية، ومنوها في الوقت نفسه إلى أن الشركة تعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتوسيع نطاق أعمالها عبر الإنترنت.

و أكد أن "أمازون" تدعم مسيرة التحول الرقمي في مصر، عبر سلسلة من التحديثات المتطورة على مختلف العمليات في مستودعها.

وقال إن استثمارات "أمازون" في مجال الخدمات اللوجستية أدت إلى زيادة السعة التخزينية لمستودعها في مدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار التحضير لإطلاق موقع أمازون مصر الإلكتروني.