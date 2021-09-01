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"مراس القابضة" تعتزم إعادة تمويل صكوك قائمة بـ 600 مليون دولار

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دبي

"مراس القابضة" تعتزم إعادة تمويل صكوك قائمة بـ 600 مليون دولار

سيكون شراء الصكوك القائمة مشروطا بإصدار جديد ناجح

دبي - العربية.نت

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تخطط شركة مراس القابضة لإعادة شراء صكوكها القائمة بالدولار من المستثمرين وإصدار صكوك جديدة لتحل محلها بحسب ما أشارت مصادر لوكالة رويترز.

سيكون شراء الصكوك القائمة مشروطا بإصدار ناجح لصكوك جديدة من المرجح أن يكون أجلها خمس سنوات.

وشهدت صكوك "مراس" البالغة قيمتها 600 مليون دولار والتي صدرت في 2017 هبوطا حادا في قيمتها في مارس العام الماضي، لتصل إلى 80 سنتا في الدولار مع تأثر القطاع العقاري في دبي بتداعيات جائحة فيروس كورونا.

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لكن قيمة الصكوك قفزت في يونيو الماضي عقب إعلان بأن الشركة ستوضع تحت مظلة دبي القابضة.

يشار إلى أنه جرى تداول الصكوك عند 100.5 سنت يوم أمس بحسب بيانات Refinitiv.

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