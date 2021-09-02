الأحذية الذكية.. تكنولوجيا تجذب عمالقة الرياضة

تحاول الشركات التقنية تحويل جميع جوانب حياتنا اليومية إلى أشياء ذكية، ولذلك بدأت الشركات في تطوير تقنية الأحذية الذكية لتساعد المستخدمين على مراقبة تمارينهم الرياضية بشكل أفضل.

ولكن لا تزال تقنية الأحذية الذكية قيد التطوير، ولم تنطلق بعد لتصبح متاحة لجميع المستهلكين حول العالم، حيث مازالت الشركات تحاول تحقيق أكبر استفادة من التقنية الجديدة، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

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ما هي الأحذية الذكية؟

كما يحوي الاسم، فإن الأحذية الذكية هي تقنية جديدة تعتمد على الدمج بين الأحذية المعتادة ومستشعرات التتبع الإلكتروني، وذلك حتى تتمكن من مراقبة أنشطتك وتسجيل جميع أنشطتك في تطبيق اللياقة ومتابعة الصحة الخاص بك.

وتستطيع الأحذية الذكية مراقبة عدد الخطوات التي أخذتها والمسافة التي مشيتها، بالإضافة إلى عدد السعرات الحرارية التي أحرقتها خلال هذا النشاط.

ويمكنها أيضًا تتبع خطواتك ورسمها في خريطة عبر مستشعرات GPS المبنية بداخلها، وذلك حتى تتمكن من معرفة خط سيرك اليومي.

وتضم بعض الأحذية الذكية مستشعرات ضغط مثبتة داخل الحذاء، وذلك حتى تعرف متى يتم ارتداؤها ووزن المستخدم.

وتمتلك بعض الأحذية مستشعرات متطورة أكثر لمراقبة البيئة المحيطة بك ومعرفة درجات الحرارة والإضاءة وغيرها من البيانات الهامة.

وتعتمد الأحذية الذكية على بطاريات داخلية يتم شحنها مرة كل أسبوعين تقريبًا، لذلك لن تشعر بالإزعاج بسببها.

وقد تضم بعض الأحذية ميزات مختلفة للترفيه مثل أضواء LED متغيرة لتناسب ملابسك وربما سماعات خارجية لتشغيل الموسيقى.

ويمكنك توصيل هذه الأحذية بهاتفك عبر البلوتوث واستخدام التطبيقات الخاصة بها لجمع البيانات أو إرسال البيانات إلى تطبيق الصحة الذي تستخدمه في هاتفك.

شراء الأحذية الجديدة

بدأت الكثير من الشركات بالاهتمام بهذه التقنية، وقد تأسست شركات خاصة لتقديم أحدث التقنيات فيها.

وتعتبر شركة Digitsole أحد الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث تستطيع أحذيتها تتبع الكثير من الأنشطة الخاصة بك ومراقبتها.

وتستطيع هذه الأحذية مراقبة خطواتك وطريقة مشيك لتصحيحها وإعطاء النصائح الرياضية اللازمة.

كما بدأت بعض الشركات العالمية بالاهتمام بهذه التقنية وإطلاق نماذجها منها مثل شركة Nike التي أطلقت حذاءً يقوم بربط نفسه دون الحاجة لأي تدخل منك.

وتمتلك شركة Under Armor أيضًا حذاءً ذكيًا خاصًا بها، ولكن يعتمد الحذاء على تطبيق خاص يتم تثبيته في هاتفك.

وقد نرى الأحذية الذكية تصبح هي الأمر الافتراضي في المستقبل، كما تحولت أغلب الساعات وشركات الساعات إلى تطوير الساعات الذكية.