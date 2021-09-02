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الذراع التجارية لـ"أدنوك" تقترض 1.2 مليار دولار من 7 بنوك

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أدنوك
أدنوك
أدنوك

الذراع التجارية لـ"أدنوك" تقترض 1.2 مليار دولار من 7 بنوك

التسهيلات تأتي بغرض تمويل تدفقات تجارية

دبي - رويترز

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قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الخميس، إن ذراعها التجارية أتمت تسهيلا ائتمانيا قيمته 1.2 مليار دولار مع مجموعة من 7 بنوك محلية ودولية.

وقالت أدنوك في منشور على (لينكد.إن)، إن القرض سيستخدم لتمويل تدفقات تجارية لأدنوك للتجارة العالمية ونموها.

وقالت أدنوك إن البنوك المشاركة في الصفقة هي ستاندرد تشارترد وإتش.إس.بي.سي وبنك أبوظبي التجاري ودويتشه بنك وسوسيتيه جنرال وإس.إم.بي.سي ويوني كريدت بنك.

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وقالت شركة النفط المملوكة للحكومة إن تجاوز طلبات الاكتتاب للمعروض في أحدث تسهيل ائتماني يظهر الثقة في أدنوك للتجارة العالمية، وهيكل المساهمة القوي فيها، وذلك دون الكشف عن حجم طلبات الاكتتاب في العملية.

وقال المدير المالي في أدنوك للتجارة العالمية، مارتين راترز، على "لينكد.إن"، إن حجم طلبات الاكتتاب في العملية كان أكثر من مرتين نتيجة الاهتمام القوي من البنوك.

أدنوك للتجارة العالمية هي مشروع مشترك بين أدنوك التي تملك 65% وإيني الإيطالية بحصة 20% وأو.إم.في النمساوية بحصة 15%.

وتم إطلاقها في 2020 لتجارة المنتجات المكررة وتوريد اللقيم.

وبحسب موقع أدنوك على الإنترنت، فإنها "تنشط في تجارة المنتجات حال مكررة والمشتقات البترولية، وتداول عقود النفط الخاصة بطرف ثالث".

وقال راترز: "بينما نواصل توسيع أنشطتنا في أسواق جديدة وفتح مكاتب جديدة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، فإن لدينا الأنظمة والأفراد والتسهيلات الائتمانية المناسبة لتقديم خطة عمل طموحة".

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