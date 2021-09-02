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شركات النقل التشاركي في مرمى نيران المشرعين الصينيين

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اقتصاد الصين

شركات النقل التشاركي في مرمى نيران المشرعين الصينيين

لبحث نقاط جوهرية في أعمال تلك الشركات

دبي - العربية.نت

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بعد استهدافها لشركات التكنولوجيا والسلع الإستهلاكية وصولا لشركات الألعاب الإلكترونية، يبدو أن الدور جاء على شركات النقل التشاركي في الصين.

واستدعت السلطات التنظيمية ممثلي 11 شركة في قطاع النقل التشاركي، ومن ضمنها ديدي وجيلي وميتيانMEITUAN وذلك لبحث نقاط جوهرية في أعمال تلك الشركات.

وركز المنظمون على أهمية تعيين سائقين مؤهلين واستخدام نظام للخصومات بدون المساس بنظام المنافسة العادلة.

وشددت السلطات على أهمية أن تمتثل هذه الشركات للقوانين والقواعد ذات الصلة بحماية البيانات الشخصية.

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