هيئة السوق المالية السعودية تعتمد طلب "إعمار" بزيادة رأس مالها

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية السعودية "إعمار"، موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة زيادة رأس مالها عن طريق تحويل الدين الذي سيكون في ذمة الشركة لصندوق الاستثمارات العامة (بصفته الدائن) وقدره 2.833 مليار ريال إلى أسهم عادية في الشركة لصالح صندوق الاستثمارات العامة.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه سيتم إتاحة الاطلاع على تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين، وفق ما تم إعلانه.

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وأوضحت أنها نشرت دعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها المقرر انعقاده يوم 12 سبتمبر 2021، للنظر في توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين الذي سيكون في ذمة الشركة لصندوق الاستثمارات العامة.

ويبلغ عدد أسهم الشركة قبل زيادة رأس المال 850 مليون سهم، ويصبح بعد الزيادة 1.133 مليار سهم عادي.

وتهدف الشركة من تحويل الدين إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني بما يوفر قدر أكبر من الملاءة المالية فيما يتعلق بالتزاماتها المالية، وزيادة قدرة الشركة على تحقيق أهدافها للنمو.

كانت الشركة قد توصلت إلى اتفاقية لتحويل جزء من مديونيتها لوزارة المالية إلى حصة لصندوق الاستثمارات العامة في الشركة، بما يؤدي إلى خفض مطلوبات الشركة بما يقارب 27%.