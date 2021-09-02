"الخليج للتدريب" توقع عقدين مع جامعة الملك سعود بقيمة 65.7 مليون ريال

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم السعودية في بيانين منفصلين على موقع "تداول" تسلمها النسخ الموقعة من رئيس جامعة الملك سعود بخصوص عقدي المشروعين المبرمين مع الجامعة.

ووفقا لبيان الشركة فإنها ستقوم بتوفير الكادر التشغيلي لتدريس مهارات اللغة الإنجليزية بقيمة إجمالية لكلا العقدين بقيمة 65.7 مليون ريال.

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تفصيلا، تصل قيمة العقد الأول والخاص بقيام الشركة بتوفير الكادر التشغيلي لتدريس مهارات اللغة الإنجليزية لطلاب الكليات الصحية بعمادة السنة الاولي المشتركة بالجامعة، ومدته سنة واحدة نحو 28.9 مليون ريال.

أما العقد الثاني وقيمته 36.7 مليون ريال، ومدته سنة فيتعلق بقيام الشركة بتوفير الكادر التشغيلي لتدريس مهارات اللغة الإنجليزية لطلاب الكليات العملية والهندسية بعمادة السنة الاولي المشتركة بالجامعة.