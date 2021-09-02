.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"الأبحاث والإعلام" توقع عقداً بـ252 مليون ريال سنويا

  • الخط
المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام
السعودية للأبحاث والإعلام
سوق السعودية

"الأبحاث والإعلام" توقع عقداً بـ252 مليون ريال سنويا

مدة العقد تستمر 3 سنوات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام- "الأبحاث والإعلام"عن توقيع شركة "توق للعلاقات العامة" إحدى الشركات التابعة لها عقداً مع شركة تجارية نشاطها الدعاية والإعلان والعلاقات العامة لتقديم خدمات تشغيلية لمنصات إعلامية متعددة.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، أن العقد قيمته 252 مليون ريال سنوياً، ولمدة 3 سنوات.

وذكرت الشركة أن الأثر المالي للعقد يظهر في القوائم المالية ابتداء من الربع الثالث من عام 2021.

"السعودية للأبحاث" تطلق استراتيجية تحولية لبناء شراكات عبر 5 ركائز شركات سوق السعودية "السعودية للأبحاث" تطلق استراتيجية تحولية لبناء شراكات عبر 5 ركائز

وأفادت بأن ذلك يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها المجموعة وشركاتها التابعة بما لديها من خبرات وانتشار وحضور على الصعيد المحلي والعالمي.

وكانت السعودية للأبحاث والإعلام أعلنت ارتفاع أرباحها في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 79% إلى 134.6 مليون ريال، من 75.3 مليون ريال مسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

كما زادت أرباحها بواقع 61.5% في النصف الأول من العام إلى 226 مليون ريال من 140 مليون ريال سجلت في نصف السنة الأول من عام 2020.

وعزت الشركة سبب ارتفاع صافي أرباح الربع الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بشكل رئيسي إلى ارتفاع الربح الإجمالي نتيجة زيادة الإيرادات بنسبة 26.3%، علماً أن التكاليف المباشرة للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشياً مع الاستراتيجية المعلنة، وفق ما ورد في إعلان الشركة اليوم الاثنين على موقع السوق السعودية "تداول".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد ما حل بأميركيين فروا من الاعصار الى أنفاق القطارات شاهد ما حل بأميركيين فروا من الاعصار الى أنفاق القطارات
ميسي يجذب الأضواء ثانية.. ويكشف خطته لأولاده مع باريس ميسي يجذب الأضواء ثانية.. ويكشف خطته لأولاده مع باريس
الأكثر قراءة
بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل
بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو
مطربان مصريان يشتبكان على المسرح.. والنقابة توقفهما عن الغناء مطربان مصريان يشتبكان على المسرح.. والنقابة توقفهما عن الغناء
تطالب بـ تطالب بـ"رخصة وامتحان" قبل الإنجاب.. سمية الخشاب تثير الجدل بمصر
هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم! هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم!
تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة
قبل أن تذهب
تحذيرات من موجة رابعة لكورونا في مصر
تحذيرات من موجة رابعة لكورونا في مصر
اكتشف المزيد