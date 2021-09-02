"الأبحاث والإعلام" توقع عقداً بـ252 مليون ريال سنويا

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام- "الأبحاث والإعلام"عن توقيع شركة "توق للعلاقات العامة" إحدى الشركات التابعة لها عقداً مع شركة تجارية نشاطها الدعاية والإعلان والعلاقات العامة لتقديم خدمات تشغيلية لمنصات إعلامية متعددة.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، أن العقد قيمته 252 مليون ريال سنوياً، ولمدة 3 سنوات.

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وذكرت الشركة أن الأثر المالي للعقد يظهر في القوائم المالية ابتداء من الربع الثالث من عام 2021.

وأفادت بأن ذلك يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها المجموعة وشركاتها التابعة بما لديها من خبرات وانتشار وحضور على الصعيد المحلي والعالمي.

وكانت السعودية للأبحاث والإعلام أعلنت ارتفاع أرباحها في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 79% إلى 134.6 مليون ريال، من 75.3 مليون ريال مسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

كما زادت أرباحها بواقع 61.5% في النصف الأول من العام إلى 226 مليون ريال من 140 مليون ريال سجلت في نصف السنة الأول من عام 2020.

وعزت الشركة سبب ارتفاع صافي أرباح الربع الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بشكل رئيسي إلى ارتفاع الربح الإجمالي نتيجة زيادة الإيرادات بنسبة 26.3%، علماً أن التكاليف المباشرة للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشياً مع الاستراتيجية المعلنة، وفق ما ورد في إعلان الشركة اليوم الاثنين على موقع السوق السعودية "تداول".