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"طيران الإمارات" تعيد جميع موظفيها للعمل من المكاتب

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طيران الإمارات
طيران الإمارات
اقتصاد دبي

"طيران الإمارات" تعيد جميع موظفيها للعمل من المكاتب

بحلول 12 سبتمبر الجاري

دبي - العربية.نت

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قالت مجموعة طيران الإمارات إنه ينبغي على جميع موظفي الشركة في دبي العودة للعمل من المكاتب بحلول 12 سبتمبر الجاري.

وذكرت المجموعة في مذكرة داخلية موجهة للموظفين، أن التكيف على العمل عن بعد خلال الجائحة أسهم بشكل كبير في سلامة واستقرار العمليات، مضيفة أنها تحتاج الآن عودة جميع الموظفين إلى المكاتب حتى تكون جاهزة للتعامل مع المرحلة المقبلة.

وأضافت المجموعة في المذكرة أنها تتجه إلى مرحلة من التعافي السريع، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

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