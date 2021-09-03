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"الأهلي المصري" يقود تحالفاً لتدبير تمويل بـ 12 مليار جنيه

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البنك الأهلي المصري
مقر البنك الأهلي المصري في القاهرة
بنوك مصر

"الأهلي المصري" يقود تحالفاً لتدبير تمويل بـ 12 مليار جنيه

لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة

القاهرة - خالد حسني

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نجح تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري، وبمشاركة المصرف المتحد، في توفير تمويل مشترك متوسط الأجل بمبلغ قيمته 12.3 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة.

ضم التحالف المصرفي 11 بنكًا يتصدرهم البنك الأهلي المصري، ثم المصرف المتحد، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، وبنك القاهرة، وبنك كريدي أغريكول مصر، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس، وبنك الاستثمار العربي.

ويهدف التمويل المصرفي المشترك إلى تمويل جانب من العملية المسندة من جانب القوات البحرية لتنفيذ عملية تطوير ميناء أبو قير الجديد من خلال التوسعات الشمالية والجنوبية للميناء، وتطوير مدينة أبوقير الجديدة والبالغ إجمالي قيمتها نحو 19.06 مليار جنيه.

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وتبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل نحو 3.250 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، و3 مليارات جنيه لبنك مصر، و1.022 مليار جنيه للبنك التجاري الدولي، ومليار جنيه لبنك الكويت الوطني، و750 مليون جنيه لكل من بنك القاهرة وبنك كريدي أغريكول، و 700 مليون جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات.

بالإضافة إلى 500 مليون جنيه لكل من بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس والمصرف المتحد، و300 مليون جنيه لبنك الاستثمار العربي.

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