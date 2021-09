"مبادلة" تقترب من تعيين بنوك في أحد أكبر الطروحات بالإمارات

تستعد شركة مبادلة للاستثمار لاختيار ثلاثة بنوك أميركية في إطار طرح عام أولي محتمل لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر على دراية بالموضوع.

يتجه صندوق الثروة السيادي لإمارة أبوظبي لتعيين كل من Citigroup Inc و Goldman Sachs Group Inc و JPMorgan Chase & Co لترتيب الاكتتاب العام المخطط له، وفقًا لمصادر الوكالة التي أكدت أن طرح الأسهم قد يقيم شركة الإم ارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم في الشرق الأوسط، بأكثر من 15 مليار دولار.

من المتوقع أيضًا أن يلعب كل من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول دورًا في الطرح، كما قال أحد المصادر. وقد تضيف مبادلة المزيد من البنوك إلى عملية الإدراج في مرحلة لاحقة.

وذكرت المصادر أن المداولات جارية وليس هناك ما يؤكد أن مبادلة ستقرر المضي قدما في الإدراج، فيما امتنع ممثلو مبادلة وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم والبنوك عن التعليق.

شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مملوكة بالتساوي لصندوق مبادلة وصندوق ثروة سيادي آخر هو مؤسسة دبي للاستثمار. وكانت مبادلة قالت في أبريل إنها قريبة من إدراج الشركة.

تمتلك الشركة مصاهر في أبوظبي ودبي ومنجما للبوكسيت في غينيا. ومع ارتفاع أسعار الألمنيوم إلى أعلى مستوياتها منذ 2011، حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم دخلاً قياسيًا بلغ 1.74 مليار درهم (473 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، بعد خسارة 57 مليون دولار قبل عام. وكانت الأرباح الأساسية عند 950 مليون دولار.

سيصنف إدراج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ضمن أكبر الطروحات على الإطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيأتي في وقت تسعى الكيانات المملوكة للدولة إلى استثمار أصولها الأساسية، إذ جمعت مبادلة 731 مليون دولار في طرح عام أولي في يوليو لشركة الياه سات لتشغيل الأقمار الصناعية، فيما كان ثاني أكبر إدراج في أبوظبي.

يذكر أنه تم تأجيل خطة سابقة لإدراج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في 2018، بعد أن فرض الرئيس السابق دونالد ترمب رسوماً جمركية على واردات الألمنيوم من الإمارات.