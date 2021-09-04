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أبل تؤخر ميزات حماية الطفل المثيرة للجدل

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أبل تؤخر ميزات حماية الطفل المثيرة للجدل

بعد انتقادات شديدة بأن التغييرات قد تقلل من خصوصية المستخدم

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

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أجلت شركة آبل ميزات حماية الطفل التي تم الإعلان عنها في الشهر الماضي، بما في ذلك ميزة مثيرة للجدل من شأنها فحص صور المستخدمين بحثًا عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال CSAM، بعد انتقادات شديدة بأن التغييرات قد تقلل من خصوصية المستخدم.

وكان من المقرر تنفيذ التغييرات في وقت لاحق من هذا العام. وقالت الشركة في بيان: أعلنا الشهر الماضي عن خطط لميزات تهدف إلى المساعدة في حماية الأطفال من المحتالين الذين يستخدمون أدوات الاتصال لاستغلالهم والحد من انتشار مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وأضافت: استنادًا إلى التعليقات الواردة من العملاء ومجموعات المناصرة والباحثين وغيرهم، قررنا تخصيص وقت إضافي خلال الأشهر المقبلة لجمع المدخلات وإجراء التحسينات قبل إطلاق ميزات سلامة الأطفال بالغة الأهمية هذه.

ويفصل هذا الإصدار ثلاث تغييرات رئيسية في الأعمال. وقد يشير تغيير واحد بشأن البحث وسيري إلى موارد لمنع CSAM إذا بحث المستخدم عن المعلومات المتعلقة بها.

وخضع التغييران الآخران لمزيد من التدقيق. ويمكن لأحد التغييرات تنبيه الآباء عندما يتلقى أطفالهم أو يرسلون صورًا جنسية صريحة مع طمس هذه الصور للأطفال.

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