.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد إيرلندا.. تركيا تغرّم "واتساب" لانتهاك البيانات الشخصية

  • الخط
رسائل واتساب
واتساب
واتساب

بعد إيرلندا.. تركيا تغرّم "واتساب" لانتهاك البيانات الشخصية

لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب معالجة البيانات بشكل يخالف للقانون

انقرة - (أ ف ب)

نشر في: آخر تحديث:

فرضت تركيا غرامة الجمعة على "واتساب" لانتهاكه لوائح حماية البيانات الشخصية، وذلك غداة فرض السلطة الرقمية الإيرلندية عقوبة قياسية على تطبيق المراسلة لسبب مماثل.

وقضت الهيئة التركية لحماية البيانات الشخصية بتغريم "واتساب" 1,950,000 ليرة تركية (197,366 يورو) لعدم اتخاذ "الإجراءات اللازمة لتجنب معالجة البيانات الشخصية بشكل مخالف للقانون"، وفق ما أعلنت المؤسسة في بيان.

و"واتساب" الشركة التابعة لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعرضت لانتقادات في كانون الثاني/يناير بعد مطالبة ما يقرب من ملياري مستخدم بالموافقة على شروط الخدمة الجديدة التي تسمح لها بمشاركة مزيد من البيانات مع "فيسبوك".

وقالت الهيئة التركية إنها عاقبت "واتساب" لأن التطبيق صار يسلب المستخدمين "حرية الإرادة".

أثارت جدلاً.. آبل تؤخر تنفيذ ميزات حماية الطفل تكنولوجيا أثارت جدلاً.. آبل تؤخر تنفيذ ميزات حماية الطفل

وأضافت أن "المستخدمين ملزمون إعطاء موافقتهم على العقد برمته".

وجاء القرار غداة فرض إيرلندا التي تضم المقر الأوروبي لـ"فيسبوك"، غرامة قياسية بقيمة 225 مليون يورو على "واتساب" بسبب مخالفات مماثلة.

كما فرضت روسيا غرامة على "واتساب" و"فيسبوك" و"تويتر" في آب/أغسطس لعدم تخزين بيانات المستخدمين الروس على خوادم محلية.

وكانت السلطات التركية قد حضّت مواطنيها في كانون الثاني/يناير على إعطاء الأولوية لاستخدام تطبيق المراسلة المحلي "بي آي بي" الذي طوره مشغل الهاتف المحمول "تركسيل".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مثل السحر.. هذا ما يحدث عند تناول نصف كوب من الجوز يومياً مثل السحر.. هذا ما يحدث عند تناول نصف كوب من الجوز يومياً
في بث مباشر.. كوبرا تنهي حياة مدربها في عسير في بث مباشر.. كوبرا تنهي حياة مدربها في عسير
الأكثر قراءة
صورة فوق الخراب.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثان صورة فوق الخراب.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثان
جريمة مروعة في سوريا.. فتاة مقطوعة الرأس في حاوية! جريمة مروعة في سوريا.. فتاة مقطوعة الرأس في حاوية!
بعد تهديده بالانتحار.. رسالة موجعة من طبيب مصري فقد بصره بعد تهديده بالانتحار.. رسالة موجعة من طبيب مصري فقد بصره
السعودية تستفيق على ظاهرة فلكية.. قمر متناقض بالسماء السعودية تستفيق على ظاهرة فلكية.. قمر متناقض بالسماء
اليمن.. اعتقال أخطر قيادي حوثي أثناء عودته من إيران متنكرا اليمن.. اعتقال أخطر قيادي حوثي أثناء عودته من إيران متنكرا
"إيرانيون حاولوا بيعي".. فيديو لفتاة تقفز من الطابق 8
قبل أن تذهب
أحمد مسعود ينفي سيطرة طالبان على بنجشير بمشاهد مصورة للاشتباكات
أحمد مسعود ينفي سيطرة طالبان على بنجشير بمشاهد مصورة للاشتباكات
اكتشف المزيد