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تسلا تؤجل سيارة "رودستر" الخارقة الكهربائية حتى 2023

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سيارة تسلا رودستر Roadster
تسلا

تسلا تؤجل سيارة "رودستر" الخارقة الكهربائية حتى 2023

السيارة الجديدة المنتظرة تأخرت 3 سنوات عن جدولها الزمني الأصلي

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

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أكد إيلون ماسك أن شركة تسلا قد أخرت برنامج رودستر Roadster الجديد حتى عام 2023، مما يعني أن السيارة الخارقة الكهربائية الجديدة قد تأخرت الآن ثلاث سنوات عن جدولها الزمني الأصلي.

وعند الكشف عن الجيل التالي من رودستر بقيمة 200000 دولار لأول مرة في عام 2017. قال ماسك حينها إنها تطرح في السوق في عام 2020.

وبدأت الشركة بأخذ الحجوزات للسيارة الكهربائية القادرة على التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 1.9 ثانية مع أكثر من 965 كيلومتر من المدى في حدث إزاحة الستار.

وكان على الأشخاص الذين أرادوا أن يكونوا أول من يحصل على السيارة أن يودعوا ما بين 50000 و250000 دولار.

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وتم تأجيل برنامج السيارة في وقت لاحق، حيث قال الرئيس التنفيذي إنه لم يكن من أولويات الشركة.

وفي عام 2020، ألمح ماسك إلى تأجيل رودستر حتى عام 2022 حيث تركز شركة صناعة السيارات على Cybertruck.

وفي وقت سابق من هذا العام، أكد الرئيس التنفيذي أن السيارة الجديدة لن تطرح في السوق حتى عام 2022.

ومرت شركة صناعة السيارات بعام صعب بسبب نقص الرقاقات، كما تأخرت Cybertruck نفسها، التي من الواضح أنها تمثل الأولوية.

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