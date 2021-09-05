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استمرار وقف تسليم طائرات بوينغ 787 إلى أكتوبر

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بوينغ

استمرار وقف تسليم طائرات بوينغ 787 إلى أكتوبر

بسبب عيوب في تشغيل برنامج بوينغ 787

دبي - العربية.نت

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رجحت تقارير أن تستمر شحنات شركة بوينغ لطائراتها 787 متوقفة حتى نهاية أكتوبر 2021، حيث رفض السلطات المنظمة للقطاع اقتراح التفتيش الأخير للشركة، والذي لم يحظ بتأييد موظفي بوينغ الذين يمثلون إدارة الطيران الفيدرالي، حسبما ذكرت وول ستريت جرونال.

ورفضت بوينج التعليق على أي إطار زمني لكنها قالت إنها تواصل العمل مع إدارة الطيران لاستئناف تسليم طائرات 787.

وقالت الشركة في بيان: "لقد شاركنا مع إدارة الطيران الفيدرالية بشأن هذه المسألة في اجتماعات عمل على مدى مئات الساعات وسنواصل القيام بذلك".

وكان سبب تعطل برنامج بوينغ 787 هو اكتشاف عيوب إضافية في يوليو الماضي، وأوقفت الشركة عمليات التسليم منذ مايو الماضي.

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