البنك السعودي للاستثمار: 648% نسبة تغطية أسهم الخزينة المتبقية

أعلن البنك السعودي للاستثمار، اليوم الأحد، عن نتائج بيع أسهم الخزينة المتبقية وتخصيص أسهم الخزينة المباعة، حيث بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة بيع الأسهم المتبقية 648%.

وقال إن إجمالي الأسهم المباعة عددها 9753403 سهم، بقيمة 151,753,415 ريال، ويصل متوسط السعر إلى 15.56 ريال.

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وأعلن البنك الأحد الماضي إنه باع نحو 65.24 مليون سهم من أسهم الخزينة، من إجمالي نحو 74.99 مليون سهم.

وأضاف أن قيمة الأسهم المكتتب فيها بلغت نحو 880.76 مليون ريال. وبلغت نسبة التغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 87%.