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جنرال موتورز توقف 6 مصانع بأميركا بسبب نقص الرقاقات

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Carmaker General Motors said it decided to reopen its Cairo office and production plant in Egypt's 6th October City. (File photo: Reuters)
جنرال موتورز
شركات

جنرال موتورز توقف 6 مصانع بأميركا بسبب نقص الرقاقات

أحدث شركة تتأثر بنقص المعروض من رقاقات الحاسب الأساسية

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

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أعلنت شركة جنرال موتورز، الشركة الأم لشفروليه وجي إم سي وكاديلاك وبويك، أنها أوقفت مؤقتًا الإنتاج في 6 من مصانعها في أميركا الشمالية نتيجة النقص العالمي في الرقاقات.

وتمثل جنرال موتورز أحدث شركة تصنيع سيارات رئيسية، تتأثر بنقص المعروض من رقاقات الحاسب الأساسية.

وتتأثر أربعة من مصانع الشركة في الولايات المتحدة، وهناك أربعة مصانع أخرى في المكسيك وكندا تظل متوقفة لعدة أسابيع، حيث تعمل الشركة على تعزيز إمداداتها من الرقاقات.

ويؤثر وقف الإنتاج في أكثر سيارات الشركة ربحية، بما في ذلك شاحنات البيك أب وسيارات الدفع الرباعي.

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وقال متحدث باسم الشركة: نقوم خلال فترة التوقف بإصلاح وشحن المركبات غير المكتملة من العديد من المصانع المتضررة إلى التجار للمساعدة في تلبية طلب العملاء القوي على منتجاتنا.

وأضاف: بالرغم من أن الوضع لا يزال معقدًا ومتغيرًا للغاية. ولكن نظل واثقين من قدرة فريقنا على مواصلة البحث عن حلول مبتكرة لتقليل التأثير في المركبات ذات الطلب الأعلى والسعة المحدودة.

وتشمل المركبات المتأثرة Chevy Silverado و Cheyenne و Traverse و Equinox و Express و GMC Acadia و Sierra و Savana و Terrain و Canyon و Buick Enclave و Cadillac XT5 و Cadillac XT6.

وهذه هي المرة الثانية التي تضطر فيها الشركة إلى الإعلان عن إغلاق مؤقت للمصنع استجابة لنقص الرقاقات. وكانت شركة صناعة السيارات قد توقفت عن العمل في العديد من المصانع لمدة أسبوعين في شهر أبريل.

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