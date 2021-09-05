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مساهمو "جدوى ريت" يوافقون على زيادة أصوله بـ370 مليون ريال

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جدوى ريت السعودية
صندوق جدوى ريت السعودية
سوق السعودية

مساهمو "جدوى ريت" يوافقون على زيادة أصوله بـ370 مليون ريال

بهدف الاستحواذ على أصل عقاري إضافي

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة جدوى للاستثمار، بصفتها مدير صندوق جدوى ريت السعودية، اليوم الأحد، عن نتائج اجتماع مالكي وحدات الصندوق مساء الخميس الماضي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن المساهمين وافقوا على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة 370 مليون ريال، من خلال طرح وحدات إضافية بهدف الاستحواذ على أصل عقاري إضافي وسداد المصاريف والتكاليف ذات العلاقة.

وأضافت أن المساهمين وافقوا على الملحق التكميلي لشروط وأحكام الصندوق والذي تم إعداده بشكل أساسي ليعكس زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق.

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كانت شركة جدوى للاستثمار، قد أعلنت عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية للربع الأول من عام 2021، بإجمالي 30.02 مليون ريال، لعدد 158 مليون وحدة قائمة.

وذكرت الشركة، أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.19 ريال، بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1.90%.

كان صافي ربح صندوق جدوى ريت السعودية، قد ارتفع بنسبة 101% في العام 2020، ليصل إلى نحو 154.09 مليون ريال، مقارنة بنحو 76.65 مليون ريال في 2019.

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