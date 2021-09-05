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"دله الصحية" تحصل على تمويل بـ 357.5 مليون ريال من وزارة المالية

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دله للخدمات الصحية
دله للخدمات الصحية
سوق السعودية

"دله الصحية" تحصل على تمويل بـ 357.5 مليون ريال من وزارة المالية

مدة التمويل 10 سنوات ويُسدد على 16 قسطا نصف سنوية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة دله للخدمات الصحية "دله الصحية" عن حصولها على تمويل طويل الأجل من صندوق دعم المشاريع التابع لوزارة المالية السعودية، بقيمة 357.48 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن مدة التمويل 10 سنوات ويُسدد على 16 قسطا نصف سنوية.

وأضافت أنها أخذت التمويل بضمان سنتين لأمر مقدم من قبل شركة دله للخدمات الصحية لصالح وزارة المالية السعودية بقيمة التمويل الممنوحة، بالإضافة إلى رهن صك أرض مستشفى دله نمار.

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وأوضحت أن الهدف من التمويل هو أن يساعد القرض على إتمام وتجهيز مبنى العيادات بمستشفى دله نمار، مما سيؤدي لرفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى من عيادات وأسرة مما سينعكس إيجاباً على إيرادات المستشفى.

ويهدف القرض كذلك إلى إعادة تمويل إنشاءات ومعدات مستشفى دله نمار، والذي سيحسن دورة رأس المال والتدفقات النقدية للشركة.

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