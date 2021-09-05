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"مسك" تتحول للربحية بـ 2.7 مليون ريال في الربع الثاني

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شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك
شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"
سوق السعودية

"مسك" تتحول للربحية بـ 2.7 مليون ريال في الربع الثاني

بسبب انخفاض المصاريف

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، تحولها للربحية في الربع الثاني من العام الجاري، بنحو 2.7 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 1.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وارتفعت أرباح "مسك" بنسبة 200% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بأرباح نحو 0.9 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت "مسك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تحقيق صافي ربح خلال الربع الثاني من 2021، مقارنة بصافي خسارة خلال الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض المصاريف خلال الربع الثاني من 2021 لا سيما مصاريف البيع والتسويق.

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وتحولت الشركة إلى تحقيق صافي ربح نحو 3.5 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر نحو 1.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 64.4 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2021، تعادل نسبة 16.1% من رأس المال البالغ 400 مليون ريال.

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