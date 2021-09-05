IBM للعربية: الحوسبة السحابية الهجينة ستكون مستقبل التقنية في السعودية

أكد مدير عام شركة IBM في السعودية، فهد العنزي، في مقابلة "العربية" أن 85% من المدراء التنفيذيين في السعودية، يخططون لتبني تقنيات الحوسبة السحابية الهجينة، والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن المملكة تتطلع لأن تكون المركز التقني رقم واحد في المنطقة، وبالتالي سيكون من الضروري، تلبية الطلب على وجود البيانات وخدماتها داخل السعودية.

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واعتبر أن الحوسبة السحابية الهجينة ستكون المستقبل، في استثمارات تقنيات المعلومات في دول العالم، وفي السعودية تحديدا مع وجود بيئة تشريعية مشجعة، توفر أنظمة ومعايير للحوسبة السحابية، ووجود هيئات وجهات حكومية متخصصة، لدعم قطاعات تقنية المعلومات.

وأشار إلى تشريعات مهمة في القطاعات المالية والصحية والأمنية، والتي تتطلب وجود البيانات في المملكة، مؤكدا على تبني شركة IBM مراكز بيانات هجينة متطورة، ستكون داعمة ومتوافقة مع متطلبات تنفيذ رؤية المملكة 2030.