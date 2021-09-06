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القلق من التضخم يسيطر على الشركات الآسيوية.. مكالمات هاتفية تكشف

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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
شركات

القلق من التضخم يسيطر على الشركات الآسيوية.. مكالمات هاتفية تكشف

استخدام الشركات لمصطلح التضخم يسجل رقما قياسيا منذ 2003

دبي - العربية.نت

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أظهر الموسم الأخير لنتائج الشركات الآسيوية بوضوح القلق حيال التضخم، مع استخدام مصطلح "التضخم" 282 مرة في نصوص المكالمات الهاتفية مع المحللين، التي أجرتها الشركات المدرجة ضمن مؤشر MSCI Asia Pacific خلال الفصل المنتهي في سبتمبر، بحسب وكالة بلومبرغ.

هذا أعلى تكرار لاستخدام مصطلح التضخم منذ 2003، متفوقا على الرقم القياسي السابق في الربع الأول من 2017.

على سبيل المثال، الوحدة الهندية لشركة Unilever تشعر بالقلق إزاء الزيادات غير المسبوقة في أسعار المواد الخام.

في الوقت نفسه، أعربت شركة التعدين الأسترالية Rio Tinto وشركة City Developments السنغافورية عن قلقهما حيال نقص العمالة.

فيما نجح صانعو الرقائق، مثل شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing و Samsung Electronics، في تمرير التكاليف الأعلى بنجاح حتى الآن.

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