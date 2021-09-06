انتهاء فترة اعتراض الدائنين على تخفيض رأسمال "مجموعة فتيحي" ونفاذ القرار

أعلنت شركة مجموعة فتيحي القابضة، انتهاء فترة اعتراض الدائنين على تخفيض رأسمال الشركة بنهاية يوم الأحد 5 سبتمبر 2021، وعدم تسلم الشركة لأي اعتراض من أي دائنين خلال تلك الفترة.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، إنه بعد انتهاء تلك الفترة يكون قرار تخفيض رأس المال نافذا، وعليه سيتم تخفيض رأسمال الشركة من 550 مليون ريال إلى 275 مليون ريال، بنسبة تخفيض تبلغ 50%.

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وأفادت الشركة بأنه سيتم تخفيض عدد أسهم الشركة من 55 مليون سهم، إلى 27.5 مليون سهم وذلك من خلال إلغاء 27.5 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 10 ريالات سعودية، وبقيمة إجمالية تبلغ 275 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تعويض المساهمين المستحقين لذلك -بالقيمة الاسمية للسهم (10) ريالات لكل سهم ملغى- لصالح مساهمي مجموعة فتيحي المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021، والمسجلين في سجلات الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية فترة تداول ثاني يوم يلي تاريخ انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

وفي بيان منفصل اليوم، أعلنت "تداول السعودية" تعليق تداول سهم "مجموعة فتيحي القابضة"، لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الاثنين وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بتطبيق تخفيض أسهم المجموعة في محافظ المساهمين الاستثمارية.

وقالت "تداول"، إنه سيتم رفع تعليق تداول سهم المجموعة نهاية تداول يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، واحتساب نسبة التذبذب لسهم المجموعة على أساس سعر 57.30 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لـ"مجموعة فتيحي" أقرت في يوليو الماضي، تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 50%، عن طريق إلغاء الأسهم وتعويض المساهمين بذلك، لزيادته على الحاجة، فيما ستقوم الشركة بتمويل عملية التخفيض من مواردها الذاتية.

وبدأت فترة اعتراض الدائنين اعتبارا من يوم الخميس 8 يوليو الماضي لمدة 60 يومًا وانتهت بنهاية يوم الأحد 5 سبتمبر 2021.